MOW w Renicach szykuje młodzież do przeprowadzki. Chłopcy trafią do innych ośrodków

Trwają przygotowania do przewozu młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku w Renicach do innych placówek w regionie, wskazanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

- To zadanie będzie wykonywał starosta powiatu myśliborskiego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji – informuje Małgorzata Duras, dyrektor wydziału informacji i promocji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. - W tej chwili priorytetem działania wszystkich zaangażowanych w sprawę stron jest bezpieczne przeniesienie młodzieży do wskazanych przez ORE ośrodków.

To skutek ostatnich doniesień medialnych na temat agresji i znęcania się fizycznego i psychicznego, jakiego doświadczali chłopcy z renickiego MOW. Przemocy mieli się dopuszczać wychowankowie, a także wychowawcy w stosunku do swoich podopiecznych. Kuratorium planowało najpierw przeprowadzić kolejną kontrolę ośrodka, ale uznano, że zostały wyczerpane już wszelkie możliwe kroki, by sytuację w MOW poprawić.

Na razie nie wiadomo co się stanie z personelem MOW w Renicach, ani z obiektem. Ostateczne decyzje w tej sprawie należą do starosty myśliborskiego.

- Z informacji, jakie mamy starosta nie podjął jeszcze w tym obszarze decyzji – dodaje Małgorzata Duras. - Nie rozpoczął też procedury związanej z likwidacją ośrodka. Obecnie nauczyciele są zatrudnieni na dotychczasowych zasadach.©℗

(w)