MOW w Renicach. Przeniosą wychowanków do innych ośrodków

Jak to możliwe że dopiero teraz tym się zainteresowano skoro od lat kontrole wykazywały nieprawidłowości. Czym zajmowali się najbardziej wpływowi ludzie w naszym państwie że było to ważniejsze od młodych ludzi. Czy nowa lista lektur jest ważniejsza od młodzieży która potrzebuje żeby ktoś pokazał im jak odnaleźć się w tym świecie.

ck

2021-09-06 14:59:07

Do takiego ośrodka przenosi się tylko na podstawie orzeczenia sądowego. Oczywiście nie za bardzo dobre wyniki w nauczaniu, czy wysoką frekwencję obecności na lekcjach i za wzorowe zachowanie, ale za zupełnie odwrotne wyniki. Sąd niekiedy kieruje nieletniego na wyraźny wniosek rodziców bo sobie z wychowaniem dziecka nie radzą. Podstawą orzeczenia sądu są wcześniejsze badania ucznia w specjalnej poradni co oceni stopień zagrożenia i niedostosowania. Do takich ośrodków nie tak łatwo się dostać.