MotoMikołaje wyruszyli po uśmiech dzieci [GALERIA]

W sobotnie popołudnie Wały Chrobrego należały do MotoMikołajów. Fot. Dariusz Gorajski

Z potężnym rykiem silników w sobotę z Wałów Chrobrego w Szczecinie wyruszyła kawalkada MotoMikołajów. Pojechali na Arkonkę, aby uczestniczyć w imprezie dla dzieci ze świetlic środowiskowych i domów dziecka.

Zgromadzenie na Wałach Chrobrego przyciągnęło wiele rodzin z maluchami i nic dziwnego, bo najmłodsi szczecinianie mogli nie tylko przyjrzeć się z bliska motocyklom, ale także dostać cukierki. Z okrzykiem "Czy byłyście grzeczne?" rozdawał je motocyklista przebrany za Grincha. Dzieci zapewniały, że na słodycze zasłużyły.

W tłumie wyróżniał się mroczny, gotycki Mikołaj - w czarnym stroju i z kościotrupem jako towarzyszem podróży. Wyjaśniał, że on przybył tu dla tych "niegrzecznych dzieci".

- Najważniejszy jest uśmiech dzieci - mówił jeden z uczestników imprezy, Andrzej Walczak. - Zrobimy na Arkońskiej paradę. To już mój kolejny raz, przyjeżdżam tu od 2015 roku. Przyjemność z jazdy motocyklem i sprawianie radości dzieciom to wspaniałe połączenie. Zrobiliśmy 1100 paczek. Dziś jest, tak na oko, 200 motorów. Jak zaczynaliśmy, było nas trochę mniej, teraz, co cieszy, angażuje się coraz więcej młodych osób.

Anadrzej Walczak przyjechał na hondzie varadero. Według niego to najlepszy motocykl. Jeździ nim z żoną na wakacje.

W imprezie brały też udział skutery, można było wypatrzyć pojazd przypominający ten, którym jeździł Batman w filmie "Mroczny rycerz powstaje" Christophera Nolana.

Przed sobotnią paradę motocykliści organizowali zbiórkę słodyczy. Punkty zbiórek były dostępne na grupie organizacyjnej „Motocykliści o Wielkich sercach Szczecin i okolice” na jednym z portali społecznościowych.©℗

(as)