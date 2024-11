Motocykliści zbierają słodycze na mikołajki!

Fot. Dariusz GORAJSKI

Już niebawem mikołajki. Kto chce sprawić radość najmłodszym z placówek opiekuńczo-wychowawczych, może się włączyć do akcji organizowanej przez szczecińskich motocyklistów. Jak co roku szykują wielką imprezę na Arkonce, a jeszcze do 1 grudnia zbierają słodycze, które trafią do świątecznych paczek.

Motomikołaje ze Szczecina i okolic organizują wspólnie motocyklową paradę przez miasto, a potem wielką radosną imprezę dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przedsięwzięcie wymaga wiele pracy i zaangażowania, dlatego pomocnicy są bardzo mile widziani. Do 1 grudnia trwa zbiórka słodyczy (w tym roku planowanych jest tysiąc paczek!), w którą można się włączyć. Punkty zbiórek są dostępne na grupie organizacyjnej fb „Motocykliści o Wielkich sercach Szczecin i okolice”. Motomikołaje zapraszają też wszystkich chętnych do pakowania prezentów 4 grudnia o godz. 18 w Restauracji Szyszka obok kąpieliska Arkonka.

(K)