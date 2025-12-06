Motocyklowe świętowanie. ​MotoMikołaje przejechali przez Szczecin [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

​W sobotnie południe Wały Chrobrego stały się miejscem zbiórki motocyklistów biorących udział w dorocznej akcji charytatywnej MotoMikołaje. Wydarzenie tradycyjnie połączyło przedświąteczną zabawę z chęcią pomocy, gromadząc kierowców w świątecznych i fantazyjnych przebraniach. Uczestnicy, ubrani w stroje Mikołajów, Elfów, Bałwanów, a nawet bardziej oryginalne postacie jak Gremliny, zaprezentowali swoje bogato udekorowane maszyny.

​Motocykle wyróżniały się kreatywnym przystrojeniem. Baki i kufry ozdobiono pluszowymi stworkami, girlandami i kolorowymi kokardami, a z wielu głośników na maszynach płynęły świąteczne melodie. Szczególną uwagę przykuł jeden z motocyklistów, który pojawił się na specjalnie przygotowanej, udekorowanej platformie stylizowanej na „latający dywan”.

​Przed wyruszeniem w trasę, motocykliści pozowali do zdjęć. Ważnym punktem programu było tradycyjne wspólne zdjęcie, wykonane na schodach przed Muzeum Narodowym – tym razem bez motocykli, co jest stałym elementem tej inicjatywy. W tle rozbrzmiewały melodie, tworzące radosną atmosferę oczekiwania na start.

​Kolumna MotoMikołajów, przy akompaniamencie ryku silników, wyruszyła ze Wałów Chrobrego w kierunku Arkonki. Przejazd odbywał się w zwartym szyku. Wzdłuż trasy zgromadzili się mieszkańcy, którzy z zainteresowaniem obserwowali przejazd i rejestrowali barwną paradę. Radość i świąteczny nastrój były wyczuwalne na każdym odcinku trasy.

​Jak podkreślali sami uczestnicy, głównym celem wydarzenia jest dostarczenie mieszkańcom „świątecznego humoru” i podtrzymanie grudniowej tradycji. Parada stanowi kluczowy element finału akcji charytatywnej.

​Finał wydarzenia zaplanowano na Arkonce. Organizatorzy przygotowali tam program atrakcji dla dzieci i mieszkańców. Centralnym punktem zakończenia było tradycyjne rozdawanie paczek i słodkości, stanowiące zwieńczenie akcji. Barwna kolumna motocykli kolejny raz z sukcesem podkreśliła wyjątkowy, charytatywny charakter MotoMikołajów w Szczecinie.

​(dg)

Realizacja filmu Dariusz Gorajski

