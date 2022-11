Mostek na Łasztowni woła o wkrętak

Mostek prowadzący na marinę na szczecińskiej Łasztowni wygląda niezbyt bezpiecznie, czego zapewne nie dostrzegają gospodarze tego miejsca, którzy idą nim codziennie do pracy. Jak widać na zdjęciach, wiele desek jest kiepsko przymocowanych wkrętami do konstrukcji i odpada.

Aż dziesięć wkrętów nie utrzymało deski w poziomie, która odstaje i zagraża pieszym. A przecież wystarczyłoby użyć nieco większych wkrętów, by zmienić ten stan rzeczy. Osoba, która aż dziesięć razy próbowała przymocować deskę do rusztowania, jakoś o tym nie pomyślała, co raczej źle świadczy o jej fachowości. Zużyła 10 wkrętów zamiast dwóch-trzech większych i byłoby po sprawie.

Spacerując pomostem, można dostrzec, że wiele wkrętów wystaje, co w najlepszym wypadku grozi zniszczeniem buta. Latem, jak ktoś będzie szedł na bosaka, może być znacznie gorzej.

Czy naprawdę administrator mostka nie potrafi zmienić tego stanu rzeczy? Bo przecież taniej jest dokręcić wystające śruby, niż w przyszłości płacić odszkodowanie komuś, kto dozna obrażeń.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI