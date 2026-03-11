Most w Sownie nadal w remoncie

Zarządca drogi apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania wprowadzonego w miejscowości Sowno oraz na drodze wojewódzkiej nr 142. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Remont mostu na rzece Ina w Sownie potrwa dłużej, niż pierwotnie zakładano. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie poinformował o kolejnym przesunięciu terminu zakończenia inwestycji. Obiekt ma zostać oddany do użytku dopiero pod koniec kwietnia 2026 roku.

Przebudowywany most w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z miał być pierwotnie udostępniony kierowcom w grudniu ubiegłego roku. Jak wyjaśnia Zarząd Dróg Powiatowych, na opóźnienie wpływ mają warunki hydrologiczne.

– W związku z występowaniem wysokich stanów wód przewidywany termin zakończenia prac naprawczych mostu w ciągu drogi powiatowej numer 1709Z w km 1+109,44 nad rzeką Iną oraz dopuszczenie obiektu do użytkowania planowany jest do dnia 30 kwietnia 2026 roku – informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie.

Zakres prowadzonych prac jest szeroki. Obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji mostu, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, montaż nowych barier ochronnych, a także modernizację dojazdów i systemu odwodnienia.

Koszt całej inwestycji wynosi około 2,45 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 roku.

Już na początku grudnia ubiegłego roku Zarząd Dróg Powiatowych informował, że z powodu zwiększenia zakresu prac naprawczych wykonawca, Przedsiębiorstwo Budowlano – Transportowe ARBET – utrzyma zamknięcie przeprawy do końca grudnia 2025 roku. Teraz termin ponownie został przesunięty, tym razem do końca kwietnia.

Zarządca drogi apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania wprowadzonego w miejscowości Sowno oraz na drodze wojewódzkiej nr 142. ©℗

(w)

