Wtorek, 23 grudnia 2025 r. 
Poważne poparzenie podczas podkładania do pieca

Data publikacji: 23 grudnia 2025 r. 14:27
Fot. OSP Sowno  

We wtorek, 23 grudnia, w miejscowości Sowno w gminie Stargard doszło do poważnego wypadku. Podczas podkładania do pieca poparzeń doznał mężczyzna. Na miejsce wezwano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego.

– Zabezpieczaliśmy to zdarzenie do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego – poinformował mł. bryg. Paweł Różański ze stargardzkiej straży pożarnej.

Ze względu na stan poszkodowanego na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala.

– Poszkodowany doznał rozległych poparzeń – przekazuje Ochotnicza Straż Pożarna w Sownie, która działała na miejscu wypadku. ©℗

