Poważne poparzenie podczas podkładania do pieca

Fot. OSP Sowno

We wtorek, 23 grudnia, w miejscowości Sowno w gminie Stargard doszło do poważnego wypadku. Podczas podkładania do pieca poparzeń doznał mężczyzna. Na miejsce wezwano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego.

REKLAMA

– Zabezpieczaliśmy to zdarzenie do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego – poinformował mł. bryg. Paweł Różański ze stargardzkiej straży pożarnej.

Ze względu na stan poszkodowanego na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala.

– Poszkodowany doznał rozległych poparzeń – przekazuje Ochotnicza Straż Pożarna w Sownie, która działała na miejscu wypadku. ©℗

(w)

REKLAMA