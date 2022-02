Most w Siekierkach z ważną nagrodą. „Turystyczna wartość dodana”

Przebudowa mostu w Siekierkach - inicjatywa realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie - wygrała w konkursie architektonicznym "Property Desing Awards 2022" w kategorii "Przestrzeń publiczna". Za projektem przebudowy stoi szczecińskie biuro architektoniczne MXL 4.



- Bardzo się cieszę, że nagroda trafiła do szczecińskich twórców za zachodniopomorski projekt - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - U nas wszystkich zmienia się mentalność. Gdy chcemy coś zrobić, myślimy nie tylko o tym, ile to będzie kosztowało, ale również coraz częściej zaczynamy myśleć, jak to będzie wyglądało. Jakość ma ogromne znaczenie. To nie jest prosta przebudowa mostu kolejowego na ścieżkę rowerową. To całościowo przemyślane dzieło.

Marszałek ocenił, że ta inwestycja będzie służyć nie tylko mieszkańcom i turystom, ale i przyszłym pokoleniom. Mówił o tym, że otrzymał wiele pozytywnych sygnałów na temat nowego mostu.

- Cieszy nas, że architektura od razu została świadomie zamówiona jako element, który ma dać tej trasie turystycznej wartość dodaną - stwierdził Tomasz Maksymiuk, prezes MXL 4. - W naszym poczuciu to miało nie tylko dobrze wyglądać, ale i dobrze działać, miało wnieść wartość użytkową. Stąd nasza propozycje, aby posadowić na moście platformę, aby miała ona przestrzeń do odpoczynku.

Architekt dodał, że do przebudowy użyto materiałów, które mają zapewnić długowieczność inwestycji, a jednocześnie nie wymagają wielu nakładów na utrzymanie. To ma sprawić, że użytkownicy będą chcieli tam wracać.

- Architektura to silne narzędzie i wizerunkowe, i przede wszystkim podnoszące jakość życia mieszkańców - ocenił architekt.

Przebudowa została w 85-procentach dofinansowana z funduszy unijnych, a także środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Cedynia. Koszt: 11 mln 791 tys. zł brutto.

