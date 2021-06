Renowacja zabytkowego mostu w Siekierkach. Widoki zapierające dech

Niektórzy w minioną sobotę do nadodrzańskiej miejscowości zjechali już o poranku. Inni kończyli tam wielogodzinny rajd. Największą grupę „przyprowadził" marszałek województwa. - Bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać tutaj rowerem z kolorowym tłumem miłośników dwóch kółek na Pomorzu Zachodnim - mówił przy moście w Siekierkach Olgierd Geblewicz. Na uroczystość otwarcia platformy widokowej i ścieżki rowerowej w Siekierkach marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wiele innych osób przyjechało bowiem rowerami.

Spółka Intop Skarbimierzyce oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, który zlecił jej zmodernizowanie starego mostu sprzed przeszło stu lat, uporała się z zadaniem przed czasem. Stare tory zostały usunięte i powstała nowa droga dla rowerzystów i pieszych. Zamiast jesienią br. most oddany został do użytku już miesiąc temu, co pokazuje, że jak się chce, to można - patrząc na wielu wykonawców inwestycji w Szczecinie, które ślimaczą się od lat i ciągle ich termin oddania do użytku jest przesuwany.

Starą zardzewiałą konstrukcję mostu w Siekierkach

