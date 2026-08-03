Most Kłodny będzie cywilno-wojskowy. Która z 11 chętnych firm go wybuduje?

Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W przetargu na budowę Mostu Kłodnego w Szczecinie wraz z układem drogowym po obu stronach Odry wpłynęło 11 ofert. Nowa inwestycja będzie obsługiwała codzienny ruch, ale ma również spełniać wymagania stawiane infrastrukturze obronnej.

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I tak Duna Polska z Krakowa zaproponowała cenę 423 834 802 zł brutto, warszawski BUDIMEX - 342 821 371 zł, konsorcjum firm Doraco z Gdańska i MTM z Gdyni - 427 468 496 zł, a Strabag z Pruszkowa - 417 060 209 zł.

Jest jeszcze propozycja konsorcjum INTERCOR-u z Zawiercia i Adamietz ze Strzelców Opolskich - 357 396 163 zł, warszawskiej Trakcji - 368 556 527 zł, i PORR, także z Warszawy - 404 535 587 zł.

Ponadto miasto ma do rozważenia ofertę firmy Terlan z Poznania (318 199 061 zł), konsorcjum ZUE z Krakowa i Sarinż z Warszawy (435 610 978 zł), konsorcjum NDI i NDI Sopot (394 741 939 zł) oraz Primost Południe z Będzina (388 928 398 zł).

Kwota, jaką miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 444 513 026 zł.

Na początku ubiegłego tygodnia gmina złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy - Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego.

- Fundusz przewiduje wsparcie na budowę mostów, tuneli i dróg prowadzących do standardów mobilności wojskowej, w ramach programu „Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód” - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Kluczowym elementem wniosku jest rekomendacja Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z wymogami naboru, dla projektu pozyskano dokument wystawiony przez MON, który potwierdza możliwość zakwalifikowania inwestycji jako istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – co jest warunkiem niezbędnym dla projektów infrastruktury drogowej doprowadzanej do standardów mobilności wojskowej.

Most Kłodny zaprojektowany został zgodnie z ideą „dual-use”, a więc zrównoważonego zastosowania cywilnego i wojskowego. Oznacza to, że poza codzienną obsługą ruchu miejskiego przeprawa spełni także wymagania stawiane infrastrukturze o znaczeniu obronnym, czyli m.in. zagwarantuje alternatywny dostęp do portu, spełniając wymogi nośności dla kolumn wojskowych.

Ma też zabezpieczyć logistykę NATO. Inwestycja zagwarantuje płynność przemieszczania sił sojuszniczych, co ma kluczowe znaczenie dla roli Portu Szczecin w procesie RSOM (przyjęcie, ześrodkowanie i przemieszczenie wojsk).

Inwestycja obejmuje budowę Mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami do niego. Będzie to konstrukcja podwieszana o całkowitej długości wynoszącej 182 m z charakterystycznym pylonem zlokalizowanym po stronie Bulwaru Gdyńskiego. Most Kłodny zapewni przeprowadzenie ruchu drogowego i tramwajowego przez rzekę Odrę. Z dwóch placów zagospodarowanych w formie pochylni, znajdujących się po obu stronach rzeki, zapewniona będzie również komunikacja dla osób pieszych, z niepełnosprawnościami i rowerzystów.

Inwestycja obejmować będzie ponadto przebudowę układu drogowego w rejonie istniejącego węzła Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby oraz nowy przebieg ul. Władysława IV wraz z torowiskiem tramwajowym. Prace obejmować będą również budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Nadzór nad budową Mostu Kłodnego sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(as)

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