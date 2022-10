Morskie Centrum Nauki ma swój symbol. Inspiracją były matematyka i przyroda

Mi się ten bazgroł kojarzy z aparatem słuchowym ojca... no ale to ponoć szczeciński konik morski za marne tysiące... łatwo się kasę rozdaje

Dfv

2022-10-17 15:33:12

Kto w Polsce słyszał o jakimś ślimaku morskim, po drugie w tym znaku nie ma elementu żadnego nawiązującego go Szczecina lub woj. Zachpom. Przyjechała Ukrainka do Szczecina i gdzie znalazła te inspiracje, to ja nie wiem.