Mogą być zakłócenia w dostawie wody. Konsekwencje pożaru pod wiaduktem w Policach

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Z przejściowymi zakłóceniami w dostawie wody muszą się liczyć, już od dziś (11 września) do 13 września, mieszkańcy Polic. ZWiK w Policach poinformował, że ta możliwa uciążliwość związana jest z wymianą uszkodzonego w wyniku pożaru wiaduktu odcinka sieci wodociągowej w ul. Przęsocińskiej w Policach (to ul. dochodząca do ul. Asfaltowej w ciągu której zlokalizowany jest wiadukt, który palił się na początku lipca). Zakłócenia w dostawie wody spowodowane będą zmianą kierunku jej przepływu.

Dodajmy, że po pożarze, na odcinku drogi ze wspomnianym wiaduktem, cały czas obowiązuje ruch wahadłowy.

