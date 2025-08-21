Modernizacja Trasy Zamkowej w toku. To inwestycja za niemal 85 mln zł

Betonowanie chodników, wykonywanie hydroizolacji, zabezpieczanie stalowych elementów konstrukcji – to wszystko dzieje się obecnie na remontowanej Trasie Zamkowej w Szczecinie. Prace prowadzone są od wczesnych godzin porannych.

– Po jednej stronie ekipy zajmują się betonowaniem kap chodnikowych. Widać świeżo ustawione szalunki i przygotowane zbrojenia, a chwilę później mieszanki betonu trafiają na miejsce – wymienia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Równocześnie prowadzone są roboty związane z izolacją obiektu. Na powierzchni wykonywana jest hydroizolacja natryskowa, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony konstrukcji przed przenikaniem wody i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii natryskowych możliwe jest uzyskanie szczelnej i trwałej powłoki, chroniącej obiekt przed degradacją. Wykonywane jest również malowanie powierzchni stalowych. Prace te mają charakter przede wszystkim zabezpieczający. Powłoki antykorozyjne chronią elementy konstrukcji stalowych przed rdzą, wydłużając ich żywotność.

Zadanie obejmuje remont obiektów inżynieryjnych (estakad, mostów oraz łącznicy) zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie (Trasa Zamkowa, nitka wyjazdowa) wraz z dojazdami do obiektów. Prace polegają m.in. na naprawie powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków, wyrównaniu powierzchni oraz wykonaniu nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

(k)