Moc atrakcji. Weekend w regionie (9-11 września)

Ruszają Targi Rolne

Barzkowice. Korowód wieńców dożynkowych, przegląd kapel ludowych, pokaz zwierząt hodowlanych, ptaków ozdobnych, alpak, międzynarodowa wystawa rękodzielnictwa, a także porady i informacje dla rolników to przykłady atrakcji towarzyszących XXXIV Targom Rolnym Agro Pomerania. Wydarzenie, wspierane przez Pomorze Zachodnie, odbędzie się w dniach 9-11 września br. w Barzkowicach. Początek imprezy w piątek o g. 9.30, zakończenie w niedzielę o g. 17.

Wystawa plakatów piktogramowych

Gryfino. W małej galerii Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie czynna jest wystawa plakatów piktogramowych autorstwa gryfinianina Karola Pabicha. Artysta jest studentem szczecińskiej Akademii Sztuki. W czerwcu br. otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Prace wyeksponowane w CIT zainspirowane zostały widokami Szczecina i okolic; w Gryfinie można je oglądać do 15 bm.



Biesiada kapuściana

Czepino. W sobotę sołectwo Czepino zaprasza na Biesiadę Kapuścianą. W programie wydarzenia, które rozpocznie się o g. 14 na boisku przy ul. Kolejowej, zaplanowano wiele atrakcji, nie tylko „kapuścianych”. Ale, oczywiście, podczas imprezy kapusta będzie królować. Obok tradycyjnego pokazu kiszenia kapusty będzie m.in. konkurs na najciekawszą rzeźbę z tego popularnego warzywa, a uczestnicy biesiady będą mogli posmakować kapuśniaku czepińskiego (gratis). Będą gry, konkursy, występy artystyczne i zabawa taneczna z DJ-em.

(akme)

Historyczne spacery, wystawy, gry...

Stargard. W sobotę o godz. 10 przy kościele św. Ducha rozpocznie się piesza wycieczka „Stargard A.D. 1900 oczyma komisarza policji i autora przewodnika po mieście Otto Zucka. Część 2: obiekty sakralne”. - Trasa spaceru powstała w oparciu o popularny przewodnik turystyczny z 1900 r. – informuje Muzeum Archeologiczno-Historyczne. - Uczestnicy odwiedzą doskonale znane miejsca, poznają ich tajemnice, ale też dowiedzą się wielu ciekawostek o obiektach już nieistniejących. - W planach jest również zwiedzanie najnowszej wystawy MAH „Ecclesia Sanctae Mariae. 730 lat kościoła Mariackiego w Stargardzie”. Tego samego dnia w samo południe w parku Piastowskim przy Bastei rozpocznie się historyczno-ekologiczna rodzinna gra miejska „Stargardzian rady na odpady”.

(w)

Zawody na wózkach

Nowogard. W sobotę o g. 9.30 rozpoczną się 3. Nowogardzkie Zawody dla Dzieci i Młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zbiórka: Zespół Szkół nr 1, przy ulicy Poniatowskiego 21.

Senioralia w Kołobrzegu

Kołobrzeg. W piątek rozpoczną się Kołobrzeskie Dni Seniora. Dwudniowe Senioralia odbywać się będą w Regionalnym Centrum Kultury. Pierwszego dnia po uroczystym otwarciu, które zaplanowano na g. 11, rozpocznie się debata „Rola seniorów w społeczności lokalnej”, a następnie spotkanie integracyjne członków uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora z różnych zakątków Polski. W sobotę, także o g. 11, ulicami miasta i nadmorską promenadą przejdzie barwny korowód. O g. 12 na scenie plenerowej RCK rozpocznie się pokaz mody i występy artystyczne seniorów. Będą kabarety, zespoły taneczne, sekcje sportowe i wokalne. Wstęp dla publiczności drugiego dnia imprezy wolny.

Giełda kolekcjonerska

Koszalin. W sobotę na terenie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ul. Polonii 1 odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Widokówki, monety, znaczki pocztowe, medale – to tylko niektóre przedmioty z tych, jakie będzie można na niej kupić. Giełda, którą zaplanowano w godzinach od 10 do 13, będzie także okazją do wymiany doświadczeń i zasięgania opinii doświadczonych kolekcjonerów.

Zajęcia pozalekcyjne

Koszalin. W sobotę od g. 10 do 17 na terenie koszalińskiej Galerii Emka zorganizowane zostaną VI Targi Zajęć Pozalekcyjnych. Prezentowane na nich będą oferty edukacyjne, muzyczne, artystyczne i sportowe. Udział w wydarzeniu zapowiedziały koszalińskie kluby, sekcje oraz placówki wspierające rozwój twórczy dzieci i młodzieży. Nie zabraknie przy tym pokazów, warsztatów i konkursów. Wstęp wolny.

Kino pod chmurką

Białogard. W niedzielę na białogardzkim placu Wolności pojawi się kino pod chmurką. Na widzów czekać będą leżaki, krzesełka oraz dwa filmy. O g. 19 dla dzieci wyemitowany zostanie Scooby Doo z 2020 roku, a na g. 21 dla nieco starszych widzów przygotowano thriller psychologiczny pt. „Na noże”. Film zdobył Oscara w 2020 roku w kategorii „najlepszy scenariusz oryginalny”. Wstęp wolny.

(pw)