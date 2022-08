Co się dzieje? Weekend w regionie 19-21 sierpnia

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (19 bm.) czeka nas kolejne niezapomniane spotkanie z muzyką podczas tegorocznego 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.

Koncert rozpocznie się o g. 19 w katedrze kamieńskiej. Wystąpią: uznana organistka młodego pokolenia Anna Przybysz i muzyczne małżeństwo związane z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach - Małgorzata Otremba (flet) oraz Andrzej Otremba (gitara).



Bieg o zachodzie słońca

Pobierowo. Na początku tegorocznych wakacji wypoczywający na Wybrzeżu Rewalskim mogli uczestniczyć o g. 6 rano w porannym „biegu o wschodzie słońca”, jaki odbył się na plaży w Pobierowie. Tym razem stowarzyszenie „Pobierowo jest OK” zaprasza na wieczorny bieg, który odbędzie się w sobotę o g. 18. Start przy zejściu na plażę przy ul. Jana z Kolna. Zapisy przyjmowane będą w barze „Sabat”, przy tym zejściu, w piątek od godz. 18 do 20. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i medal.

Tajemnicze miasto

Trzebiatów. „Tajemniczy Trzebiatów nocą” to okazja do zwiedzenia tego miasta dziś, piątek, o g. 22, wspólnie z przewodnikiem. Spotkanie na placu koło ratusza. Impreza jest bezpłatna i warto skorzystać z okazji, by poznać to urokliwe miasto.

Strażacy zapraszają

Mrzeżyno. O g. 17 zapraszają w piątek do swojej remizy strażacy, którzy pokażą swój sprzęt i zademonstrują jak ratować ludzi w razie potrzeby.

MK

Siatkówka i tenis na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę w Pustkowie rozegrany zostanie siatkarski turniej trójek z cyklu „Rewal Beach”, a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

(kw)

Joszko Broda w amfiteatrze

Koszalin. Dzisiaj (w piątek) na deskach koszalińskiego amfiteatru pojawi się Joszko Broda. Artysta związany jest z muzyką źródłową powstałą w kręgu kulturalnym Karpat. Koncert będzie biletowany. Bilety w cenie 10 zł dla dorosłych i 5 zł dla dzieci.

Herbertiada

Kołobrzeg. W sobotę o g. 17 w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu odbędzie się pierwsza część XXIII Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”. Impreza zainaugurowana zostanie emisją archiwalnego wywiadu udzielonego przez siostrę poety Halinę Herbert-Żebrowską, która przez wiele lat była przyjacielem kołobrzeskiej „Herbertiady”. Później widzowie zgromadzeni w sali widowiskowej RCK zobaczą premierowy spektakl Teatru Muzycznego im. Danuty Banuszkowej w Gdyni pt. „Co mówi Pan Cogito”. W przestawieniu wykonane zostaną piosenki do słów Z. Herberta skomponowane przez Stanisława Radwana, Waldemara Koperkiewicza i Przemysława Gintrowskiego. W spektaklu wystąpią: Aleksandra Meller (śpiew), Sandra Bruchaiser (śpiew), Jakub Bruchaiser (śpiew), Rafał Ostrowski (śpiew), Artur Guza (fortepian), Filip Arasimowicz (kontrabas) i Mateusz Otczyk (gitara). Spotkanie poprowadzi Marcin Kwaśny. Wstęp wolny.

Rockowo w Kołobrzegu

Kołobrzeg. W sobotę Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta organizuje kolejny RoCK Festiwal. Będzie to dwunasta edycja tej imprezy. Tym razem odbędzie się ona na deskach amfiteatru przy ul. Fredry 1. Kolejno wystąpią tam: Kadamafia, Sand Au, Jerzyk Krzyżyk, Michał Stawiński Oberschlesien i VOO VOO. Start o g. 18. Bilety w cenie 60 zł.

(pw)