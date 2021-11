Dla jednych biznes, dla drugich konsekwencje. Taki handel jest karalny

Wracając z zagranicznego urlopu, często nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre pamiątki wwożone do kraju w bagażu mogą nam przysporzyć problemów. Chodzi o przedmioty wykonane z dzikich zwierząt lub roślin zagrożonych wyginięciem.

Taki nielegalny handel wart jest na świecie ok. 20 mld dolarów. W proceder zaangażowane są pojedyncze osoby i całe grupy przestępcze. Za wwóz okazów CITES do Polski grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - przypomina Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Co oznacza skrót CITES? Kryje się pod nim konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską, która została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. Skrót pochodzi od angielskiego: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

„Celem zapisów tego dokumentu jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami

