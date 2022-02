Młodzieżówka PO oskarża o "gierkowską propagandę"

(as)

Rekordowa inflacja to problem właściwie wszystkich państw Zachodu. Jest skutkiem pandemii i wynika między innymi z olbrzymich transferów z budżetów państw, które były potrzebne, aby utrzymać miejsca pracy w zamrożonej gospodarce. Inflacja to zatem cena za stosunkowe niskie bezrobocie i brak recesji. Inflacja w grudniu w Niemczech wyniosła 5,3 proc. i była najwyższa od prawie 30 lat, a w USA to 7 % - najwięcej od lat 40. W grudniu inflacja w Polsce osiągnęła poziom 8,6 proc. Ceny gazu też są problemem globalnym - wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań Gazpromu.©℗

- Chcemy, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli - ogłosił działacz. - Narodowy Bank Polski dopiero niedawno zorientował się, że można walczyć z inflacją i podwyższył radykalnie stopy procentowe, przez co wzrosły kredyty.

Stanisław Kaup powołując się na niewymienionych z nazwiska ekspertów związanych z magazynem "Forbes" ocenił, że 60 procent inflacji w Polsce to odpowiedzialność rządu.

- Rząd PiS wprowadził nową ustawę nakazującą przedsiębiorcom umieszczanie w swoich sklepach tabliczek informujących o tym, że w ramach gierkowskiej propagandy obniżył podatek na żywność z 5 do 0 procent - mówił Mateusz Gieryga. - Natomiast rząd nie chce powiedzieć, że jednocześnie wzrosły ceny energii, gazu, że ceny paliw rosną, że naliczył ponad 40 podatków i danin, które dotkną przedsiębiorców i nas, konsumentów. Inflacja, którą mamy, jest najwyższa od 21 lat.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

przedsiębiorca 2022-02-03 14:21:03 przez ostatnie wichury uszkodził mi się stojak reklamowy przy wejściu do mojego lokalu handlowego, czy mogę prosić kogoś z młodzieżówki żeby postał codziennie? albo na zmianę, widzę że dobrze wam idzie takie trzymanie "reklam"

Klub Rekina 2022-02-03 14:19:06 Czekamy od młodzieżówki na informacje o Klubie Rekina. Złote dziecko peło wcześniej też w młodzieżowce załozył ten klub. Zasada była prosta my ci załatwiamy dobrą pracę a ty się z nami pózniej dzialkujesz a my działkę chowamy w skrytkach meblowych. Takie to postępowe pomysły

Młodym komsomolcom 2022-02-03 14:15:01 Z PO chciałbym zwrócić uwagę że za wyższe ceny energii elektrycznej bezpośrednią odpowiedzialność ponosi rząd PO+PSL oraz premierzy Tusk i Kopacz. Nie tylko rządy PO+PSL zgodziły się na niekorzystne rozwiązania dla Polaków ale nawet nie próbowały rozpocząć procesów inwestycyjnych których celem miałoby być złagodzenie tego na co wyrazili zgodę... W tej chwili Polacy ponoszą bezpośrednie skutki tych poronionych decyzji.

Stary belfer 2022-02-03 14:14:00 Jak widać mierne wyniki egzaminów szkolnych w Szczecinie i regionie nie do końca oddają katastrofę z poziomem nauczania. Dzięki internetowi możemy za to szybko się dowiedzieć jak jest żle. Wiecej prezentować młodzieżówke PO to większe szanse na kadencję nr 3 PiS.

@Radca Doradca 2022-02-03 14:02:25 zapomniałeś dodać, że program PO to: podwyższenie wieku emerytalnego, prywatyzacja lasów i szpitali. By żyło się lepiej.

xxxx xxx 2022-02-03 13:51:53 KC Pzpr = kc pisssss

Robak 2022-02-03 13:50:21 "zmień pracę, weź kredyt" , "Piniendzy nie ma i nie będzie" , złote rady PO. że ciemny lud to kupował.

On 2022-02-03 13:41:57 Kolejny garnitur karierowiczów. W głowie pustka, jakieś dyrdymały wypisane i krzyczą, aby było ich dobrze słychać, bo tylko tak (oczywiście jak ich starszy kolega S. N.), mogą się załapać na jakieś intratne partyjne padadki. Niech lepiej przylepia na czołach swoich eurodeputowanych i D. T. pytania, dlaczego podnosili łapki za wprowadzeniem absurdalnych zasad zielonej energii. I niech Kurier przestanie tych młodych lansować, bo takie pustaki nas nie obchodzą.

pytanie 2022-02-03 13:36:09 to młodzieżówka czy jednak przedszkole?

Hrabia Monte Christo 2022-02-03 13:34:56 Biedne dzieciaki zindoktrynowane przez różnych Nitrasów,którzy stali się dla nich idolami.Sprawdźcie sobie dzieciaki siłę nabywczą złotówki dzisiaj i 7 lat temu.Wtedy będziecie mogli protestować przeciwko polityce cenowej swoich starszych wodzów z PO.

Dawid 2022-02-03 13:30:58 Ciekawe czy Knaup albo Salamon wiedzą jak podwyższyć nakłady na służbę zdrowia bez podwyższenia składki zdrowotnej. Jeżeli wiedzą to niech to ogłoszą bo natychmiast Stowarzyszenie Ekonomistów Polskich zgłosi ich do Nobla z ekonomii. Szacunek za takie rozwiązania!

Radca Doradca 2022-02-03 13:28:19 Świetna ekipa fachowców z młodzieżówki PO opowiadająca o ekonomii to przedsmak tego co mogą nam przygotować w przyszłości. Na razie o władzę starają się seniorzy z PO i też jest śmiesznie. Pani Leszczyna przedstawiana jako kandydat na ministra finansów twierdzi że inflację mogą zmniejszyć wolne sądy ( jaka podstawa prawna takiego orzeczenia?) albo nie odróżnia punktu procentowego od stopy procentowej. Ludzie bójcie się tych ludzi bo zabiorą 500+ i podwyższą VAT