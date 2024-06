Młodzież przybyła ze wsparciem

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica (Rolniczak) im. Stanisława Staszica w Nowogardzie w Sosnowicach Fot. ZS nr 1

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca dla bezdomnych psów. Do sosnowickiego schroniska przekazali karmę, która z pewnością posłuży czworonogom. Odwiedzili także pobliski cmentarz jeńców wojennych.



Popularność akcji i zaangażowanie uczniów w pomoc zwierzętom zaskoczyły nauczycieli. Zebrano łącznie około 60 kg karmy.

– Dwa razy do roku nasi uczniowie zbierają karmę i dary dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach. Uczniowie bardzo angażują się w tę pomoc. Ich inicjatywa nie ogranicza się tylko do zbiórek karmy i innych darów, ale starają się ją poszerzać o wyjazdy do Sosnowic oraz spacery z psami, które dla podopiecznych schroniska są szczególne ważne. W tym momencie w schronisku znajduje się 120 bezdomnych psów, które czekały na naszą pomoc. Znajdują się tam szczeniaki i dorosłe psy oraz te z dysfunkcjami. Psy są wyprowadzane, kiedy tylko mamy czas, najczęściej raz w tygodniu. Nie jest tajemnicą, że w schronisku są dostrzegalne braki odpowiedniej liczby wolontariuszy. Dlatego wspieramy to miejsce, tak jak potrafimy najlepiej i udzielamy się, by pieskom żyło się lepiej. Dla naszych uczniów było to fantastyczne doświadczenie oraz lekcja empatii, która jest zachętą do pracy wolontariackiej w schronisku – powiedziała Mirosława Szymaniak, nauczycielka języka angielskiego oraz Andrzej Osuchowski nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZS w Nowogardzie.

– Wyjazd do schroniska w Sosnowicach uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielami to nie tylko kolejna lekcja empatii, ale każdy z nich może poszerzyć swoją wiedzę z historii – podkreśla Marcin Gałka, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie. – Jak wiemy w Sosnowicach znajduje się cmentarz jeńców wojennych. W czasie II wojny światowej w Sosnowicach istniał niemiecki obóz jeniecki, w którym zginęło kilkuset jeńców. W tej chwili w tym miejscu, dla zachowania pamięci o ofiarach, jest właśnie cmentarz, który uczniowie powinni zobaczyć. To dzięki ich zaangażowaniu, mogliśmy po raz kolejny wesprzeć schronisko i podarować psiakom karmę i inne rzeczy i zwiedzić właśnie cmentarz. Dlatego swoją wypowiedzieć wyrażę jednym określeniem dla uczniów: jesteście fantastyczni.

Jarosław BZOWY