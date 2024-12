Młodzi u seniorów. Podarowali świąteczny blask i atmosferę [GALERIA]

Gdy jedni seniorzy poddawali się zabiegom upiększającym na stanowiskach fryzjerskich, inni - wraz z wychowankami Terapeutycznych Placówek „Dzieńdoberek”, prowadzonych przez Stowarzyszenie "Synergia" ubierali choinkę.

Strzyżenie, pielęgnacja i układanie włosów - m.in. to znalazło się w ofercie uczniów Zespołu Szkół Rzemieślniczych, z którą we wtorek (17 grudnia) przybyli do seniorów mieszkających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie. To była coroczna akcja pn. „Czas na Świąteczny Blask – Rzemieślnicy u Seniorów”, której głównymi sprawcami są uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer. Gdy jedni seniorzy poddawali się zabiegom upiększającym na stanowiskach fryzjerskich, inni - wraz z wychowankami Terapeutycznych Placówek „Dzieńdoberek”, prowadzonych przez Stowarzyszenie "Synergia" - ubierali choinkę.

- Mamy w tym roku 24 seniorów, którzy zgłosili chęć skorzystania z prostych usług fryzjerskich - mówiła już podczas akcji Elżbieta Kacprzak, dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie. - Wykonują je cztery uczennice obecnych klas trzecich, które są do tego przygotowane i pracują przy stanowiskach fryzjerskich. Zaczynamy od mycia, pielęgnacji, później jest delikatne strzyżenie korygujące i przede wszystkim układanie włosów. Korzystają przede wszystkim panie, ale są i panowie.

Były również drobne upominki dla seniorów, którzy wzięli udział w tej akcji.

- Nasi uczniowie, kucharze z naszej kuchni, wypiekli pierniki w kształcie puzzla, bo to logo naszej szkoły - dodaje dyrektor. - Zostały udekorowane i razem z życzeniami świątecznymi przekazane seniorom. W tym roku pozyskaliśmy też partnera z "Fale Loki Koki", który zasponsorował 24 komplety preparatów pielęgnacyjnych dla mieszkańców tego domu, którzy uczestniczą w dzisiejszej akcji.

Ci seniorzy, którzy we wtorkowe przedpołudnie nie siedzieli na fotelu fryzjerskim, ubierali w tym czasie choinkę. Towarzyszyli im w tym Wychowankowie Terapeutycznych Placówek „Dzieńdoberek”, prowadzonych przez Stowarzyszenie "Synergia". Ozdoby oczywiście wykonały dzieci. I zrobiło się już całkiem świątecznie. A jeszcze Stowarzyszenie "Synergia" w drodze do seniorów spotkało Mikołaja, który przekazał wymarzony przez nich telewizor do świetlicy.

- Najpierw pomyśleliśmy, że spełnimy indywidualne życzenia seniorów zapisane przez nich w listach do Mikołaja, bo się dowiedzieliśmy, że takie powstały - opowiada Kamila Michałko, wicedyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia "Synergia". - Ale jak się skontaktowaliśmy z tym domem, to się okazało, że prawie wszystkie listy już zostały zarezerwowane przez innych darczyńców. Zapytaliśmy więc, jak inaczej możemy ich wesprzeć na święta. I okazało się, że potrzebny jest telewizor do świetlicy...

