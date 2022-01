Młodzi korwiniści: "Dość karania za marihuanę"

W Polsce należy zliberalizować przepisy, aby nikt, kto posiada marihuanę tylko na własny użytek, nie był karany - uważają przedstawiciele Młodych dla Wolności, czyli młodzieżówki partii Korwin. Kwestia legalizacji miękkich narkotyków znów stała się przedmiotem ogólnopolskiej dyskusji, gdy policja za posiadanie marihuany zatrzymała Matę, najbardziej popularnego w naszym kraju rapera młodego pokolenia.

- Polskie prawo jest niestety prewencyjne. Możesz pójść siedzieć, nawet jeśli nikogo nie skrzywdziłeś - mówi Tymoteusz Ochrymiuk, prezes regionu zachodniopomorskiego Młodych dla Wolności. - Obywatele nie powinni być karani, jeśli nikomu nie robią żadnej krzywdy, jeśli podejmują decyzje dotyczące tylko ich samych. Jestem zwolennikiem zasady "Chcącemu nie dzieje się krzywda".

Młodzi za większą liberalizacją prawa

T. Ochrymiuk argumentuje, że skoro papierosy i alkohol są legalne, tak samo powinno stać się z marihuaną. W końcu wszystkie te używki są tak samo szkodliwe i uzależniające. Niektóre badania, dodaje działacz, wskazują na to, że marihuana jest nawet mniej szkodliwa.

- W tym, że alkohol jest legalny, a marihuana nie, nie ma żadnej logiki, decyduje tylko tradycja, czynnik kulturowy - ocenia T. Ochrymiuk. - To wszystko wynika ze strachu przez nieznanym. Wiele ludzi nie wie, czym jest i jak działa marihuana. Każdy krok w stronę większej liberalizacji prawa będzie krokiem dobrym.

Raper Mata po tym, jak usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających, został wypuszczony przez policję. Działacza Młodych dla Wolności to nie dziwi:

- Rozmawiałem z paroma osobami na ten temat, i wszyscy mówili, że Matę wypuszczą. Ten artysta ma po prostu za dużo fanów. Mogłoby dojść do niepokojów społecznych.

Patointeligencja

Mata został zatrzymany przez policję w piątek podczas rutynowej kontroli. Media podają, że u 21-lata funkcjonariusze znaleźli ok. 1,5 grama suszu. Raper oraz towarzyszący mu 24-latek mieli przyznać się do winy. Grozi im do trzech lat więzienia.

Mata jest w tej chwili jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków. Przepustką do sławy dla tego muzyka, syna zamożnego i chętnie udzielającego się w mediach warszawskiego adwokata, była piosenka "Patointeligencja" o nałogach i porażkach dzieci z dobrych domów.

Oto jej fragment: "Mój ziomo w pierwszej LO zjarał Amsterdam pierwszego września /Po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury / No i do matury mówił jej, że to alergia /Mój ziomo miał piersiówę, którą uzupełniał W termosie trzymał wódę i ściemniał profesorom, że to herba". ©℗

(as)