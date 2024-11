Ministrowie Nowacka i Nitras w Szczecinie. Lekcje WF-u do zmiany, nagrody dla pasjonatów [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

„Okrągły Stół Uczniowski”, debata z dyrektorami szkół na temat zdawalności egzaminów zachodniopomorskiej młodzieży a także wręczenie nagród „Pasjonaci" dziesięciu nauczycielom, którzy odpowiadają za olimpijskie sukcesy swoich uczniów, to ważne wydarzenia w Szczecinie, których gościem byli minister edukacji Barbara Nowacka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer oraz minister sportu Sławomir Nitras. Wizyta szefów dwóch resortów, którzy na Pomorze Zachodnie przybyli w poniedziałek, 4 listopada, była także zapowiedzią zmian w nauczaniu wychowania fizycznego, wszak polscy uczniowie ruszają się coraz mniej, a ich kondycja gwałtownie spada.

Barbara Nowacka i Sławomir Nitras przedstawili wspólny plan, który pomoże uczniom rozwijać zdolności sportowe. Uczniów czeka zatem rewolucja na lekcjach WF. Zmiany mają wejść w życie 1 września 2025 r. Nim jednak to nastąpi, musi powstać zespół, który będzie odpowiedzialny za stworzenie nowoczesnej podstawy programowej dla wychowania fizycznego, opracowanej i dostosowanej do potrzeb uczniów. Zespół ma się składać z praktyków, nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego oraz ekspertów - ludzi związanych ze sportem, którzy na co dzień pracują z młodzieżą, także specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego. Sportowe osiągnięcia uczniów maja być traktowane na równi z tymi wiedzowymi - uczniowie osiągający sukcesy w sporcie będą mogli liczyć na nagrody, podobnie jak finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.

Film: Katarzyna Lipska-Sokołowska

Nim jednak nadejdzie rewolucja w lekcjach wychowania fizycznego, ministrowie pytają o kształt tego przedmiotu samych uczniów. „Okrągły Stół Uczniowski", to nowa formuła kontaktu MEN z uczniami - trzy spotkania z młodzieżą już się odbyły w Łodzi, Białymstoku i Opolu. Teraz przyszedł czas na podobne wydarzenie w Szczecinie.

Film: Dariusz Gorajski

- Jest taka potrzeba, byśmy usłyszeli od młodych ludzi jakiego ruchu, jakiego sportu, jakich aktywności chcieliby i oczekują od szkoły - mówiła Barbara Nowacka. - W tym roku przeprowadziliśmy badanie kompetencji sportowej uczniów. Widzimy, że kondycja dzieci i młodzieży z roku na rok jest coraz gorsza. Powinniśmy więc działać najmocniej, by dzieci i młodzież ruszała się, bo ruch to szansa na zdrowsze i lepsze życie.

- WF, w formie którą znamy dzisiaj i od lat się nie zmienił, nie jest przystosowany do współczesnych oczekiwań i potrzeb - stwierdził Sławomir Nitras, minister sportu. - Czytając dotychczasową podstawę programową przecierałem oczy ze zdumienia - jest rozbudowana, a wiele jej punktów w szkołach nie jest realizowana. Marzy mi się, by ta podstawa była bardzo prosta i czytelna: co dzieci i młodzież powinni umieć. Musimy uczyć przewrotu w przód, jak się biega, musimy uczyć kozłowania piłki, jak piłkę łapać, jak rzucać.

Poniedziałkowa wizyta min. Barbary Nowackiej wiązała się również z nadaniem dziesięciorgu nauczycielom prestiżowych nagród „Pasjonaci”. To nowe wyróżnienie wprowadzone przez MEN, które ma na celu uhonorowanie tych pedagogów, którzy dzięki swojej pracy i pasji przyczynili się do sukcesów swoich uczniów w kraju, a także poza jego granicami. Każdy z nich otrzymał gratyfikację w wysokości 8 tys. złotych brutto.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 5.11.2024 r.

Katarzyna Lipska-Sokołowska