Minister Czarnek chwali szczecińską farmację

Farmacja na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie stoi na najwyższym poziomie - ocenił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zrobił to w naszym mieście, po tym, jak zakończył wizytę w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki PUM wybudowanym właśnie dla studentów farmacji. Resort nauki przeznaczył na tę inwestycję 37 milionów dotacji.

- To ultranowoczesny obiekt - mówił rektor PUM prof. Bogusław Machaliński. - Studenci mają komfortowe warunki do studiowania, naukowcy do pracy naukowo - badawczej i wdrożeniowej. Minister Czarnek oznajmił nam dziś także, że PUM osiąga bardzo wysokie notowania w zakresie ewaluacji. Przy czym nasza farmacja, niedawno powstała, jest jednym z liderów w całym kraju pod kątem osiągnięć naukowych.

Minister stwierdził, że rozwój PUM jest w interesie państwa polskiego i całego społeczeństwa polskiego.

Centrum Dydaktyki zaprojektowane zostało od początku do końca pod potrzeby studentów, począwszy od szatni, przez sale dydaktyczne po strefy relaksu.

Funkcjonowanie MCD pozwoli PUM na realizację badań na najwyższym poziomie. Centrum ma przysłużyć się rozwojowi akredytowanej pracowni diagnostyki immunologicznej SARS-CoV-2, m.in. w zakresie monitoringu stanu chorych z COVID-19 oraz w zakresie szkolenia personelu jednostek PUM, przyspieszy również rozwój naukowo-badawczy całego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a zwłaszcza kierunku farmacja.

W MCD znajdują się zakłady PUM: Technologii Postaci Leku; Chemii Farmaceutycznej; Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych oraz Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej.

Budowa Centrum to jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach na PUM, uczelni, która oceniana jest jako najlepsza w regionie. ©℗

