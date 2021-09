Muzyczna odpowiedź na słowa ministra Czarnka. „Na to co mówisz zważ” - śpiewa wokalistka

- Nie starczyłoby płyty na komentarze do wszystkich jego oburzających wypowiedzi - mówi kompozytorka i wokalistka Misia Furtak o kontrowersyjnych słowach ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka. Artystka nagrała piosenkę będącą jej swoistą odpowiedzią na jedną z owych ministerialnych wypowiedzi - pt. „Na to co mówisz zważ”. W piątek (3 września) ukazał się teledysk do tego utworu.

W lutym br. minister, mówiąc o walce z otyłością wśród młodzieży, stwierdził, że dodatkowe zajęcia SKS będę kierowane zwłaszcza do dziewcząt, bo „tu jest większy problem”.

- Długo dzwoniła mi w uszach ta wypowiedź. Jak bardzo trzeba nie rozumieć problemów związanych z zaburzeniami żywienia, aby coś takiego powiedzieć? Dziewczyny już są skupione na swoich ciałach i próbują doścignąć wzorce z Instagrama. Kultura celebrity powoduje, że odchudzają się kilkuletnie dziewczynki. A w dalszym życiu czeka je pogoń za „idealną sylwetką”, przez co cierpienie i strach wcale nie znikają. Gratuluję panu ministrowi kolejnej posady, ale najpierw lepiej byłoby nauczyć się dobrze wykonywać tę pierwszą - mówi artystka.

We wspomnianym teledysku „Na to co mówisz zważ” Misia Furtak porusza ważne kwestie akceptacji własnego ciała: "Całe życie na nie patrzę, to co zjadam odmierzam. Zamknąć ci usta skoblem/„tu jest większy problem”/na to co mówisz zważ".

Artystka jest absolwentką University of Maastricht, Berklee College of Music i Collegium Civitas. Zdobyła Fryderyka za debiut roku 2011 (razem z grupą Tres.b) oraz Paszport Polityki za rok 2012 w kategorii muzyka. W 2013 roku została laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. W 2018 roku wzięła udział w nagrywaniu płyty wydanej przez szczecińską filharmonię: "Klubowy paprykarz i oranżada. Nowe brzmienie big beatu".

„Na to co mówisz zważ” to drugi singiel zapowiadający nadchodzący album Misi Furtak, którego premiera przewidziana jest na jesień tego roku.

