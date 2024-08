Miliony dla pl. Orła Białego. Jest umowa - będzie przebudowa [GALERIA]

Ta sama firma - Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni - która długo za długo przebudowuje śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego oraz pl. Zwycięstwa, zajmie się również „rewaloryzacją pl. Orła Białego i fragmentu ul. Koński Kierat". Inwestycja ruszy po wakacjach. Konkretny termin rozpoczęcia prac jeszcze nie został wskazany. Wizualizacje: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Umowa z wykonawcą została podpisana. Nie ma więc przeszkód, żeby wkrótce ruszyła przebudowa pl. Orła Białego w Szczecinie. Termin rozpoczęcia prac jeszcze nie został sprecyzowany. Pewne jest jedno: wielka przemiana górnego tarasu Starego Miasta rozpocznie się dopiero po wakacjach.

Przebudowa pl. Orła Białego to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji na Starym Mieście. Zaplanowana do realizacji w 18 miesięcy, kosztem blisko 16,5 mln złotych.

- W ramach inwestycji zostaną przebudowane nawierzchnie placu, fragmenty ul. Koński Kierat i Staromłyńskiej oraz chodnik i zjazdy ul. Grodzkiej. Zrealizowane prace sieciowe związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazociągu, linii zasilających i instalacji oświetlenia terenu. Wykonany zostanie monitoring - zakres przebudowy przedstawia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - W ramach prac w nowy sposób zagospodarowany zostanie posąg Flory oraz dwie wazy, które dawniej zdobiły fasadę Pałacu Grumbkowa, czyli Pałacu pod Globusem, a dziś stoją na dziedzińcu Akademii Sztuki. W ten sposób rzeźby połączone zostaną ponownie w jeden układ, a każda osoba odwiedzająca plac będzie mogła je podziwiać razem z elewacją, na której kiedyś były zamontowane. Zabytkowa fontanna pozostanie w obecnym miejscu, a na posadzce oznaczony zostanie przebieg wodociągu drewnianego, który w XVIII wieku dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewickich do Zamku Książąt Pomorskich.

W przypadku tej inwestycji równie ważna będzie przemiana funkcjonalna głównego z placów Starego Miasta. Wskazana podczas nowatorskiego - jak na realia Szczecina - procesu prototypowania, czyli swoistych kilkuetapowych konsultacji społecznych. W ich trakcie szczecinianie postulowali przede wszystkim wyłączenie parkowania w obrębie placu oraz ograniczenie do minimum ruchu samochodowego w jego bliskości.

I tak się stanie, co gwarantuje projekt rewaloryzacji placu, przygotowany przez warszawską pracownię projektową Palmett. A którego realizacją zajmie się - już po wakacjach - firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni. Dość powiedzieć, że na miejscu dotychczasowych miejsc parkingowych (od strony banków i budynków Akademii Sztuki) pojawi się... ogród deszczowy.

- Nowy układ komunikacyjny zakłada ograniczenie do minimum ruchu pojazdów samochodowych. Dopuszczony będzie wyłącznie dla dostaw do lokali gastronomicznych, dojazdu do posesji dla osób posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, a także okazjonalny dowóz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych na placu, oraz dojazd odpowiednich służb - potwierdza Piotr Zieliński. - Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, pogrążone zostaną krawężniki, a ulice będą miały jeden poziom, umożliwiając tym samym swobodny ruch pieszych czy rowerzystów. ©℗

A. NALEWAJKO

