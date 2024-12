Mikołaj przyjedzie nadmorską kolejką

Mieszkańcy i turyści, przebywający w gminie Rewal, znów będą mieli okazję do skorzystania z oferty nadmorskiej kolejki! Fot. Maciej ŁOZDOWSKI

W sobotę, 7 grudnia br., Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza do skorzystania z mikołajkowych przejazdów po wąskotorowym szlaku gminy Rewal. Okazja jest szczególna, ponieważ w tym dniu na dworcu kolejowym w Rewalu pojawi się Święty Mikołaj, który przybędzie nie saniami, a świątecznie przystrojonym pociągiem.

Już po raz trzeci w tym roku, od zakończenia regularnego sezonu przewozowego mieszkańcy i turyści, przebywający w gminie Rewal będą mieli okazję do skorzystania z oferty nadmorskiej kolejki. Tym razem do dyspozycji pasażerów będą nie trzy, a cztery kursy na trasie pomiędzy Trzęsaczem i Pogorzelicą. Dodatkowy kurs (odjazd z Trzęsacza o godz. 17) w rozkładzie jazdy pojawił się nieprzypadkowo, ponieważ w pociągu pojawi się Święty Mikołaj we własnej osobie, który przyjedzie do Rewala, by wręczyć dzieciom świąteczne prezenty.

Dworcowe Mikołajki w Rewalu mają swoją kilkuletnią tradycję i związane są z akcją pod nazwą Konwój Pomocników Św. Mikołaja, organizowaną przez Gminę Rewal przy współpracy z lokalnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, radami sołeckimi, gminnymi szkołami oraz wolontariuszami. W tym roku konwój z prezentami wystartuje z Pobierowa i zawita do wszystkich miejscowości gminy Rewal.

Sobotni piknik na dworcu w Rewalu rozpocznie się już o godz. 13.00. W programie imprezy znajdą się m.in. warsztaty i animacje dla najmłodszych oraz kino świąteczne. Od godz. 15.00 na dworcowej scenie pojawi się DJ, a następnie rozpoczną się występy artystyczne. W punkcie kulminacyjnym, zaplanowanym ok. godz. 17.00, na stację w Rewalu wjedzie pociąg ze Świętym Mikołajem, który zaprosi dzieci do wspólnej zabawy, w oczekiwaniu na przyjazd konwoju z prezentami. Impreza zakończy się zabawą, połączoną z biesiadą pod gwiazdami, na której nie zabraknie przysmaków z grilla, domowych wypieków oraz rozgrzewających napojów, przygotowanych przez organizatorów pod przewodnictwem nowego sołtysa Rewala – Tomasza Kwiatkowskiego oraz członków Rady Sołeckiej.

W sobotę, 7 bm., pociągi Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy. Na piknik mikołajkowy w Rewalu będzie można dotrzeć pierwszym kursem z Gryfic – odjazd ze stacji Gryfice Wąskotorówka o godz. 10.10, a potem już 4 kursami wahadłowymi z poszczególnych stacji, zlokalizowanych na wąskotorowym szlaku Gminy Rewal. Podczas ostatniego kursu z Trzęsacza do Pogorzelicy (odjazd o godz. 17.00) zaplanowany jest 40-minutowy postój pociągu w Rewalu. Po imprezie kolejka rozwiezie uczestników w kierunku Pogorzelicy (odjazd z Rewala o godz. 17.45) i z powrotem do Gryfic (odjazd z Pogorzelicy o godz. 18.25).

(mł)