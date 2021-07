Nadmorska Kolej Wąskotorowa ma już 125 lat! Kiedyś było 740 km torów, a dziś jest tylko 40 km

125 lat temu uruchomiono pierwszej linię kolejki wąskotorowej z Gryfic do Niechorza. Początki nadmorskiej wąskotorówki sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy to dynamiczny rozwój rolnictwa i przemysłu na Pomorzu skłonił władze pruskie do rozwoju połączeń komunikacyjnych. Wąskotorówki powstawały wszędzie tam, gdzie nie opłacało się budować linii normalnotorowych. Były one tańsze w budowie i tory można było łatwiej poprowadzić w trudnym, zalesionym lub nawet podmokłym terenie.

Na terenach obecnego Pomorza powstała rozległa sieć publicznych kolei wąskotorowych o rozstawie szyn 1000 mm, 750 mm i 600 mm. Z początkiem XX w. sieć ta liczyła ok. 740 km torów i była jedną z największych tego typu sieci kolejowych w ówczesnej Europie.

Z Gryfic do Niechorza

Pierwsza linia gryfickiej wąskotorówki z Gryfic do Niechorza została oddana do użytku 1 lipca 1896 roku. Dwa lata później wybudowano linię z Gryfic do Dargosławia. Obie linie do 1900 roku posiadały prześwit toru 750 mm, który poszerzono do 1000 mm, co znacznie usprawniło transport towarowy. Sieć kolejowa rozwijała się bardzo dynamicznie,

...