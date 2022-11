Miganie w „Pleciudze”

Wiele niezapomnianych wrażeń i radości przyniosło uczniom z klasy III „a” Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie spotkanie z Lidią Iwanowską-Szymańską.

W szczecińskim Teatrze Lalek „Pleciuga” w Dziale Edukacji pod okiem Magdaleny Bogusławskiej 29 listopada odbyło się jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Dzieci z klasy III „a” Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie prowadzonej przez Iwonę Skibę spotkały się z autorką książek, tłumaczką, opowiadaczką i aktorką Lidią Iwanowską-Szymańską. Zapoznały się z książką „Nasza mała mama”, która w sposób bardzo poetycki i z pewnymi niedomówieniami, wręcz metaforycznie ukazuje życie córek i ich niepełnosprawnej mamy.

Dzieci miały okazję porozmawiać z pisarką o genezie powstania tej książki. Dowiedziały się, że mama pani Lidii była osobą głuchą i dlatego wraz z siostrami często to one sprawowały opiekę nad swoją mamą, a nie ona nad nimi.

Uczniowie poznali elementy języka migowego i sami próbowali taki język tworzyć. Rozmawiali o abstrakcyjnych ilustracjach stworzonych do książki przez Aleksandrę Grzegorek. Następnie sami wykonali farbami obrazy do muzyki tworzonej na żywo przez siebie nawzajem. Do dyspozycji mieli szereg przeróżnych instrumentów, a dyrygentem była pani Lidia.©℗

(s)