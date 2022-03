Nie było chętnych na garaż na placu Lotników w Szczecinie

Nikt nie wyraził zainteresowania wynajęciem garażu w samym sercu Szczecina, czyli na placu Lotników za niecałe 93 zł miesięcznie! Nikt nie chciał także wynająć garażu na skrzyżowaniu Ku Słońcu i Derdowskiego. Nie „poszedł" także garaż przy ul. Dąbrówki.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wystawił na przetarg ustny 14 garaży w różnych punktach Szczecina. W przetargu mógł wziąć udział każdy, kto jest zameldowany w tym mieście, nie musi mieszkać w rejonie, gdzie garaż stoi. Zgodnie z uchwałą radnych stawka wywoławcza czynszu wynosiła 5,30 zł netto za metr kwadratowy (plus 23 procent VAT). Do niektórych garaży prowadziła droga, za którą trzeba było zapłacić 42 grosze netto za mkw. Osoby uczestniczące w przetargu zapoznały się ze stanem technicznym garaży i mogą na swój koszt dokonać w nich remontów czy też modernizacji, ale ZBiLK im tego nie odliczy w przypadku zakończenia dzierżawy. Każdy z wynajmujących garaż musi podpisać umowę notarialną, w której zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia do kwoty 5 tys. zł. Umowa wynajmu ważna jest na

