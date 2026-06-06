Mieszkańcy Ińska pokazali siłę solidarności

W niedzielnym festynie brali też udział druhowie z Ińska. To oni 3 tygodnie temu walczyli z czerwonym kurem przy ul. Spółdzielczej w Ińsku. Fot. OSP IŃSKO

„Razem możemy więcej” – hasło charytatywnego festynu zorganizowanego w Ińsku okazało się nie sloganem, a rzeczywistością. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, wolontariuszy, darczyńców, sponsorów oraz wszystkich uczestników wydarzenia udało się zebrać imponującą kwotę 21 477,50 zł. Zostanie ona przeznaczona na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze.

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Festyn Charytatywny dla Pogorzelców odbył się na terenie zielonym przy kinie Morena w minioną niedzielę. Celem trwającego kilka godzin wydarzenia była zbiórka pieniędzy na zakup materiałów budowlanych, przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz wyposażenie mieszkań zniszczonych przez ogień. Feralnego 10 maja br. w Ińsku doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Ogień pojawił się na poddaszu i w bardzo krótkim czasie objął cały dach budynku.

– 6 osób ewakuowało się z budynku, nikomu nic się nie stało – informował młodszy brygadier Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych żywioł spowodował ogromne zniszczenia. W wyniku pożaru poddasze zostało całkowicie zniszczone, a cztery mieszkania uległy poważnym uszkodzeniom. Dodatkowo podczas akcji gaśniczej doszło do zalania lokali mieszkalnych, co jeszcze bardziej zwiększyło skalę strat. Zniszczeniu uległy dach, instalacje oraz wnętrza mieszkań. Dla mieszkańców był to dramatyczny moment. W jednej chwili stracili poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość normalnego funkcjonowania. Rodziny zostały bez miejsca do życia i obecnie potrzebują pilnego wsparcia, aby móc rozpocząć odbudowę swojego domu. Prowadzona zbiórka ma pomóc w sfinansowaniu najpilniejszych prac, takich jak odbudowa dachu, remont zniszczonych mieszkań, osuszanie i naprawa zalanych lokali, a także zakup materiałów budowlanych i podstawowego wyposażenia.

Taki cel miał też niedzielny festyn. Organizatorzy, w tym radna Magdalena Banaszewska z mężem, stowarzyszenie „W stronę słońca”, inicjatorzy festynu, przygotowali bogaty program atrakcji dla całych rodzin. Na uczestników czekały licytacje, dmuchańce dla najmłodszych, pokaz karate, zajęcia zumby, stoiska gastronomiczne oraz występy artystyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również obecność strażaków, którzy aktywnie włączyli się w wydarzenie. Jednym z gości specjalnych była Ksenia Wilk, której udział przyciągnął wielu mieszkańców. Jednak najważniejszymi bohaterami tego dnia byli wszyscy ci, którzy postanowili wesprzeć akcję, zarówno finansowo jak i organizacyjnie.

Jak podkreślają organizatorzy, sukces wydarzenia nie byłby możliwy bez ogromnej pracy wolontariuszy, hojności sponsorów, zaangażowania wystawców oraz otwartych serc mieszkańców. Każda przekazana złotówka, każda pomocna dłoń i każda godzina poświęcona na przygotowanie festynu miały ogromne znaczenie.

– Łącznie udało się zebrać 21 477,50 zł, wliczając wpłaty dokonane bezpośrednio na internetową zbiórkę – podsumowała na fejsbuku Magdalena Banaszewska.

To kwota, która realnie pomoże pogorzelcom wrócić do normalności i odbudować to, co zostało zniszczone. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wyjątkowego dnia. Jak podkreślają, to właśnie życzliwość, empatia i gotowość do niesienia pomocy pokazują, jak wielką siłę ma społeczność Ińska.

– Wasza pomoc to ich nowy początek – podsumowują organizatorzy.

Dla pogorzelców prowadzona jest też zrzutka. Link jest tutaj: https://zrzutka.pl/gr84w3. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ

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