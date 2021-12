Mieczysław Jurek: "To była zbrodnia na narodzie polskim"

Delegacja, w której znaleźli się między innymi Mieczysław Jurek, przewodniczący zachodniopomorskiej "Solidarności" oraz wojewoda Zbigniew Bogucki, złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary Grudnia '70 w Szczecinie. W ten sposób upamiętnili Polaków, których ucierpieli z powodu wprowadzonego 40 lat temu stanu wojennego.

- Każdy ma z tamtego czasu straszne myśli, bo wprowadzenie stanu wojennego dotknęło większość Polaków, uczniów, studentów, pracowników, wszystkich - powiedział M. Jurek. - To była zbrodnia na narodzie polskim zaserwowana przez generała Jaruzelskiego i jego juntę. Powinno się pomyśleć, w jaki sposób ofiarom stanom wojennego zadośćuczynić. Na tym powinniśmy się teraz skupić. Dla mnie to nie do pomyślenia, że Polak przeciwko Polakowi mógł tak wystąpić.

Przewodniczący dodawał, że w tej chwili jest zupełnie jasne, że argumenty Jaruzelskiego, jakoby stan wojenny uratował Polskę przed sowiecką inwazję, są kłamliwe. Dokumenty i ustalenia historyków jasno wskazują na to, że takiego zagrożenia w tamtym czasie nie było. Jaruzelski ratował tylko siebie.

- Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby oddać hołd tym, którzy byli ofiarami stanu wojennego, zamordowanym, bitym, prześladowanym, zwalnianym z pracy - stwierdził Z. Bogucki. - To o nich powinniśmy pamiętać, a nie celebrować tę rocznicę, bo to jedna z najczarniejszych dat w naszej historii. Powinniśmy pamiętać o bohaterach, którzy mieli odwagę wtedy walczyć o wolną Polskę. Stan wojenny to było stłumienie powstania, powstania "Solidarności".

Wojewoda podkreślił, że wcześniejsze powstania stłumili okupanci, a czterdzieści lat zrobili o polscy komuniści, którzy byli na smyczy Sowietów, i wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi. Trzeba przypominać, zdaniem wojewody, kto był w tamtym czasie katem, a kto ofiarą. Ocenił, że współczesne polskie państwo stara się pomagać tym, którzy zostali przez komunistów skrzywdzeni.

- Z jednej strony to działania symboliczne, odznaczenia, uhonorowanie tych osób - opowiadał Z. Bogucki. - Oczywiście to zbyt mało. Muszą być też gratyfikacje finansowe. W ostatnich latach takie dodatki są wypłacane. To wciąż mało. Tym ludziom zawdzięczamy wolną Polskę. Tym ludziom cały blok wschodni zawdzięcza wolność, bo to nie upadek muru berlińskiego, ale polska "Solidarność" spowodowała, że ten nieludzki system zaczął się sypać. ©℗

Alan Sasinowski