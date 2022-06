Mickiewicz i prawa kobiet

„Mickiewicz i kobiety” to tytuł wydarzenia, którego ideą jest zastanowienie się nad relacjami wieszcza z kobietami. To forma pikniku literackiego, debaty naukowej oraz społecznego eksperymentu. Już w piątek na pl. Adama Mickiewicza w Szczecinie.



- Wydarzenie to odbywa się z dwóch powodów: pierwszym jest ogłoszenie roku 2022 rokiem „polskiego romantyzmu" - mówi Barbara Markowska ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. - Drugi wiąże się z debatą, jaka miała miejsce niedawno i dotyczyła nazwania placu przy pomniku Adama Mickiewicza „Placem Praw Kobiet”. Chcemy wrócić do tej idei i zastanowić się, co na ten temat miałby do powiedzenia sam poeta - dodaje.

W wydarzeniu wezmą udział szczecińscy literaturoznawcy i badacze epoki romantyzmu: dr hab. prof. US Tatiana Czerska i dr hab. prof. US Piotr Krupiński. Do dyskusji zaproszeni zostaną również uczestnicy spotkania.

- W kolejnej części przeprowadzimy też eksperyment społeczny - opowiada B. Markowska. - Damy głos uczestnikom, którzy odpowiedzą na pytanie „Adam, co Ty na to?". Trzy najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone.

Zaproszeni goście zastanowią się, czy Adam Mickiewicz miałby coś przeciwko sąsiedztwu „Placu Praw Kobiet”. Będzie to oczywiście metaforyczna próba odpowiedzenie na pytanie „Adam, co ty na to?", ale w oparciu o znajomość biografii i twórczości poety.

- Romantycy byli buntownikami - podkreśla Markowska.

Dlatego konfrontacja współczesnych debat z historią i literaturą okresu romantyzmu wydaje się zasadna. Ponadto, wydarzenie na Placu Adama Mickiewicza to nowość na kulturalnej i literackiej mapie Szczecina.

Spotkanie w piątek 3 czerwca rozpocznie się o godzinie 17. Organizatorami są Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Rada Osiedla Stare Miasto oraz Stowarzyszenie „Literatura działa".©℗

(aj)