Michał Kobosko komentuje zakończenie współpracy z Edytą Łongiewską - Wijas

Odmienność celów - to zdaniem Michała Kobosko, przewodniczącego partii Polska 2050, jest powód, dla którego ugrupowanie Szymona Hołowni musiało podziękować za współpracę szczecińskiej radnej, Edycie Łongiewskiej - Wijas.

- Dotychczasowa współpraca ruchu Polska 2050 z panią Edytą Łongiewską-Wijas pokazała, że nasze cele nie zawsze są zbieżne. Mamy też odmienne postrzeganie „nowej polityki” - mówi Michał Kobosko. - Tym niemniej dziękujemy pani Edycie Łongiewskiej - Wijas za tę krótką współpracę, jednocześnie licząc na to, że w sprawach ważnych dla mieszkańców Szczecina uda nam się osiągnąć porozumienie

Edyta Łongiewska - Wijas o tym, że nie należy już do drużyny Hołowni, poinformowała w poniedziałek na Facebooku. Napisała, że zerwano z nią współpracę mailem. I że było to dla niej niespodziewane.

Odmalowała tam taki obraz Polski 2050:

– Dziś jestem w sytuacji o tyle bardziej komfortowej, że wiem wcześniej, o wiele wcześniej niż potencjalni wyborcy, co przynosi z sobą Polska 2050. Nie, to nie będzie żadne wielkie zło. Po prostu, wbrew oczekiwaniom nie będzie to istotna zmiana polityczna. Dużo musi się wydarzyć, by zostało tak, jak jest. Ludzie tworzący to ugrupowanie na szczeblach wojewódzkich, lokalnych nie chcą zmienić języka debaty politycznej, upodmiotowić mieszkańców, przywrócić znaczenia obywatelskości. Chcą być kolejną spartyjniałą partią w układance. Większość rozmów wewnątrz wypełnia ekscytacja sondażami i dzielenie mandatów. Rozumiem tę radość i pragnienia. Dla niektórych zostanie radnym czy posłem to rzeczywiście będzie największy sukces życiowy. Generalnie jednak wynika z tego, że Polska 2050 chce wskoczyć jedynie w buty PiS i PO, po jednym na każdą nóżkę.

Radna rozpoczęła współpracę z Hołownią w lutym. Chwaliła wtedy Polskę 2050 za to, że „to jedyna formacja, która na serio podejmuje wysiłek intelektualny i polityczny”.

Łongiewska-Wijas jest radną niezrzeszoną. Wcześniej funkcjonowała w klubie Koalicji Obywatelskiej. Opuściła kolegów i koleżanki po tym, jak została zawieszona w klubie za krytykę prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.

Według najnowszego rankingu "Rzeczpospolitej" zrobionego przez IBRIS formacja Hołowni jest w tym momencie najważniejszą partią opozycyjną. Gdyby wybory odbywałyby się teraz, wygrałoby je PiS z poparciem na poziomie 33,6 %, Polska 2050 mogłaby liczyć na 18,6 % głosów. Na kolejnych pozycjach plasują się Koalicja Obywatelska (14,3 %), Lewica (10,4 %), Konfederacja (6,9 %) i PSL (4,9 %).©℗

