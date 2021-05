Polska 2050 zerwała współpracę z Edytą Łongiewską - Wijas

Radna Szczecina Edyta Łongiewska - Wijas nie należy już do drużyny Szymona Hołowni. Polska 2050 zakończyła z nią współpracę.

- Wczoraj przed północą otrzymałam informację mailową, że "Polska 2050 Zachodniopomorskie" nie jest zainteresowana polityczną współpracą ze mną - ogłosiła Edyta Łongiewska - Wijas w poniedziałek na Facebooku. -Jestem zdziwiona, choć nie zmieszana. Dzień wcześniej, w sobotę, w miłej atmosferze wspólnie sprzątaliśmy Zdroje, w ramach kolejnej społecznej akcji. Na dziś umówiona byłam na spotkanie z tzw. regionalną piątką (to tymczasowe władze regionalne). A tu nagle taki mail, w którym pretekstem zerwania współpracy jest – uwaga – przesunięcie przeze mnie spotkania z piątku na poniedziałek, z powodów mocno osobistych. Bardzo poważny polityczny powód, trzeba przyznać. W zasadzie mogłabym się poczuć jak posłowie Raś i Zalewski, gdyby nie to, że ani nikogo nie krytykowałam publicznie, ani nie byłam członkinią stowarzyszenia czy partii. Nie ma mnie w zasadzie z czego wyrzucić.

I dalej:

- Czy był jakiś spór, kłótnia, rozbieżności nie do pogodzenia? Ależ nic z tych rzeczy. Działałam nadal tak, jak umówiłam się w rozmowach z Szymonem Hołownią, Hanną Gill-Piątek czy Michałem Kobosko. Zmieniły się natomiast władze regionalne Polska 2050 na Pomorzu Zachodnim. Jak się zdaje, nie są one zainteresowane tym, co zadeklarowałam liderom krajowym. Priorytetem było dla mnie tworzenie uczciwej, prawdziwie obywatelskiej alternatywy dla zepsutej polskiej polityki, tak wymiarze krajowym, jak i szczególnie - lokalnym. Jak zdążyłam się ostatnio przekonać, nie jest to cel ważny dla zachodniopomorskiej i szczecińskiej Polski 2050. Ze względu na przywoływaną przez liderów współpracę z Michałem Wilkockim, deklaracje uwielbienia i sympatii dla Prezydenta Piotra Krzystka trudno tego zresztą oczekiwać.

Łongiewska - Wijas ocenia, że Polska 2050 jest silna w sondażach, "ale, wbrew pozorom, nie wynika to z jakiejś oszałamiającej, politycznej pracy struktur terenowych. To przede wszystkim efekt słabości konkurencji, pogrążonej w kryzysie, i charyzmy medialnego lidera".

Radna rozpoczęła współpracę z Hołownią w lutym. Chwaliła wtedy Polskę 2050 za to, że "to jedyna formacja, która na serio podejmuje wysiłek intelektualny i polityczny".

Edyta Łongiewska - Wijas jest radną niezrzeszoną. Wcześniej funkcjonowała w klubie Koalicji Obywatelskiej. ©℗

(as)