Miasto szuka architekta. Trzy lata poszukiwań

Wystartował nabór na Architekta Miasta - zastępcę dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Szczecin.

Do zadań Architekta Miasta należeć będzie m.in. prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, prowadzenie działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań przestrzennych oraz zachowania i poprawy walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych miasta.

Kandydat na to stanowisko powinien m.in. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: architektura, urbanistyka oraz doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty można składać w magistracie do 28 października br.

Szczecin nie ma Architekta Miasta od ponad trzech lat. Od tragicznej śmierci poprzedniego architekta Jarosława Bondara jest wakat na tym stanowisku.

(K)