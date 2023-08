Miasto podało datę otwarcia al. Wojska Polskiego. Termin jest naprawdę bliski

Fot. UM Szczecin

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami śródmiejski fragment alei Wojska Polskiego w Szczecinie będzie otwarty jeszcze w sierpniu. W poniedziałek miasto poinformowało, że w najbliższą sobotę i niedzielę (26-27 sierpnia) aleję będą mogli zobaczyć mieszkańcy, dla których przygotowano szereg atrakcji, a od poniedziałku 28 sierpnia zostanie na niej przywrócony ruch.

Z okazji otwarcia przebudowanej alei miasto przygotowało dla mieszkańców atrakcje, które są zaplannowane na 26 i 27 sierpnia w godz. 10.00-17.00. Będą to m.in.: targ pyszności, gra terenowa, animacje dla dzieci, wystawy i warsztaty. Każdy będzie mógł też zobaczyć efekty przebudowy. Podczas tego weekendu poznamy też menadżera alei, czyli osobę która ma zadbać o to, aby spełniała ona ważną rolę w życiu miasta.

Przebudowa alei Wojska Polskiego, na odcinku pomiędzy pl. Zwycięstwa a pl. Szarych Szeregów trwała blisko dwa lata, ale nadal nie jest całkowicie ukończona. Najważniejsze prace remontowe zostały jednak zakończone, dzięki czemu na aleję może wrócić ruch pieszych i samochodów.

- Najcięższy okres remontu za nami - ocenia Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - To był trudny czas dla przedsiębiorców i dla mieszkańców. Zasadnicze prac budowlane za nami, to oznacza, że możemy udostępnić ten śródmiejski fragment Szczecina mieszkańcom. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej, że szybko powróci tu życie. Zrobiliśmy kolejny, ważny krok na drodze do rewitalizacji tej części miasta. To modelowy przykład jak zmienić mało przyjazną do tej pory przestrzeń w miejsce zielone, z szerokimi chodnikami i uspokojonym ruchem - ocenia prezydent.

Na przebudowie alei Wojska Polskiego zaczynają się teraz odbiory, co oznacza, że na niektórych fragmentach będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe, ale ich zakres ma być niewielki.

(k)