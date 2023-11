Dobry warsztat rzeźbiarski czy błazenada?

Na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie ma stanąć pomnik upamiętniający ofiary reżimu totalitarnego i uczestników walk o wolną Polskę. Ale jego ostateczna forma nie podoba się… pomysłodawcy tego obiektu, który zgłosił go do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Z kolei eksperci sądu, którzy rozstrzygnęli konkurs realizacyjny, chwalą projekt za świetny warsztat i unikanie nachalnej jednoznaczności.

O powstaniu nowej instalacji zdecydowało 1633 mieszkańców Szczecina w ramach SBO 2022. Autorką najlepszej pracy, w ocenie sądu konkursowego, jest Ewa Bone z Poznania.

- Nie na taki projekt głosowali mieszkańcy, nie na taki projekt marnowałem swój prywatny czas, zbierając podpisy - mówi Paweł Pietras, pomysłodawca upamiętnienia. - SBO to teoretycznie budżet obywatelski, a nie urzędniczy, jeśli pod czymś podpisują się mieszkańcy, to powinno to zostać uszanowane. Wyszedł bubel. Coś prześmiewczego, co godzi w godność ofiar. Nie po to ci ludzie umierali, żeby teraz robić sobie z nich jaja. Miała być tam postać żołnierza, postać cywila, makieta więzienia. Nic z tego nie ma. To jakaś

...