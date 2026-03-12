Czwartek, 12 marca 2026 r. 
Miała sprawdzać prezydenta Nawrockiego. Urzędniczka skarbówki ze Szczecina oskarżona o 151 przestępstw

Data publikacji: 12 marca 2026 r. 11:39
Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2026 r. 14:23
Miała sprawdzać prezydenta Nawrockiego. Urzędniczka skarbówki ze Szczecina oskarżona o 151 przestępstw
 

Urzędniczka szczecińskiej skarbówki, która bezprawnie sprawdzała dane osobowe, stanie przed sądem. 56-letnia Urszula S. miała wzbudzić zainteresowanie służb, bo prześwietlała majątek prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Urszula S. z Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie została oskarżona o 151 przestępstw urzędniczych. 56-latka miała je popełnić od lutego 2023 do maja 2025 roku. 

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie: "Pracownica korpusu służby cywilnej jednej ze szczecińskich jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej została oskarżona o przekroczenie uprawnień i przetworzenie danych osobowych w ten sposób, że działając z powodów niezwiązanych z wykonywanymi zadaniami służbowymi oraz bez uzasadnionej przyczyny, 151 razy dokonała nieuprawnionych i niezgodnych z prawem pobrań danych osobowych w stosunku do 100 osób za pośrednictwem systemów SERCE i PESEL. Swoim zachowaniem podejrzana działała na szkodę interesu osób prywatnych w postaci prawa do prywatności oraz interesu publicznego w postaci autorytetu Krajowej Administracji Skarbowej". 

Według "Gazety Wyborczej" służby zainteresowały się urzędniczką, bo sprawdzała dane prezydenta RP Karola Nawrockiego i członków jego rodziny. 

Urszula S. przyznała się do tego, co zarzucają jej śledczy. Wyraziła skruchę. Jest osobą niekaraną. 

Grozi jej do 3 lat więzienia. ©℗

(as)

Komentarze

Pastor
2026-03-12 14:16:34
Służby pracują! I o to to chodzi-jeśli państwo ma być sprawne i sprawcze ;))
głos rozsądku
2026-03-12 12:24:52
Wszystkich sprawdzają a rezydenta vel Snusa nie wolno? Dziwny jest ten kraj. Kaczelnik z mafijką Pegazusem inwigilowali swoich przeciwników politycznych i jakoś chodzą na wolności. Ciekawe...
