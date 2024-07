Miał mefedron i tabletki extasy. Zatrzymany w Stargardzie

Fot. Sylwia DUDEK

Stargardzcy kryminalni zatrzymali 25-letniego mężczyznę ze Stargardu. Był poszukiwany przez sąd i prokuraturę.

Stargardzcy policjanci po sygnale od mieszkańca, zjawili się w jednym z mieszkań na terenie miasta. Miał w nim przebywać poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości mężczyzna z zakazanymi substancjami.

– Policjanci dotarli do 25-latka, który był poszukiwany przez prokuraturę oraz na podstawie listu gończego wydanego przez sąd – informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Miał do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo. To jednak nie wszystko, co miał na sumieniu. W mieszkaniu kryminalni znaleźli środki odurzające.

Mundurowi odkryli u niego mefedron oraz tabletki extasy. Podejrzany po usłyszeniu zarzutu trafił do zakładu karnego. Będzie odbywał karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo.

(w)