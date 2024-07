Święto teatru, tańca i śpiewu nad jeziorem

Z lewej Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, obok Bożena Sekuła-Donorowicz, właścicielka Campingu Hania oraz aktorka z teatru A-To-My! Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Imprezowy maraton rozpoczyna się w tym tygodniu na Campingu Hania w Morzyczynie nad Miedwiem.

- Spektakle, występy artystyczne, warsztaty dla dzieci, tańce, koncerty - to wszystko w ramach 21. Festiwalu Teatralnego pod Gwiazdami - zapraszają jego organizatorzy. - Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Inicjatorką festiwalu artystyczno - teatralnego jest szczecińska reżyser Tatiana Malinowska - Tyszkiewicz. Teatr w Stodole Festiwal Teatralny Pod Gwiazdami organizowała wcześniej w Nastazinie. W Morzyczynie, na terenie Campingu Hania, odbędzie się po raz czwarty. Każdego roku luźna i pełna spontaniczności formuła imprezy, przyciąga okolicznych mieszkańców oraz turystów wypoczywających nad jeziorem, którzy w strojach plażowych mogą rozsiadać się na ławkach lub kocykach na trawie i chłonąć kulturę.

Mogą tam oglądać spektakle, występy artystyczne, wystawy, słuchać poezji i muzyki, a dzieci brać udział w warsztatach artystycznych. Pierwszy z nich 8 lipca w samo południe. Na scenie przez cały tydzień prezentować się będą teatry ze Stargardu i Szczecina oraz zespoły muzyczne i taneczne.

W poniedziałek o godz. 16 wystąpią Chabry, po nich Seniority oraz tancerze z Akademii Tańca Prestige. Potem będą dwa spektakle „2 babki na północ” w wykonaniu teatru A - To - My! oraz „Świnia ze skrzydłami” , który zaprezentuje Teatr Nowa Generacja Krzywej Sceny. We wtorek w samo południe rozpoczną się warsztaty kulinarne dla dzieci. Na godz. 18 zaplanowano balet w wykonaniu zespołu z Klubu Wojskowego 12 Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie. Po nim koncert chóru Cantore Gospel i sztuka „Dopóki śmierć nas nie rozłączy” w wykonaniu Teatru Nie Ma.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń na profilu fejsbukowym Campingu Hania.

(w)