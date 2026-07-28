Mężczyzna tonął w stawie

Na miejsce zjechały policja, pogotowie, lądował śmigłowiec LPR. Fot. OSP Pęzino

W niedzielny wieczór we wsi Krąpiel w gminie Stargard doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. W miejscowym stawie zaczął tonąć mężczyzna. Do zdarzenia zadysponowano liczne służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Do zdarzenia doszło 26 lipca po godzinie 19. Z przekazanych nam informacji wynika, że mężczyzna wszedł do wody, aby popływać.

– Był pod wpływem alkoholu, chciał popływać - relacjonuje jeden z mieszkańców Krąpieli. - Ponoć wcześniej był z innymi osobami na rybach. W pewnym momencie zaczął się topić.

Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, w tym OSP Pęzino, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownikom udało się wyciągnąć mężczyznę z wody.

– Ostatecznie został zaopatrzony przez załogę karetki – przekazała Justyna Sochacka, rzecznik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają odpowiednie służby. Ratownicy po raz kolejny przypominają, że kąpiel po spożyciu alkoholu jest skrajnie niebezpieczna i może zakończyć się tragedią. ©℗

(w)

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