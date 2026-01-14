Zrobił demolkę w łazience. 40-latek zatrzymany za dewastację stacji benzynowej

Mężczyzna w szale potłukł m.in. umywalkę i sedes. Straty są ogromne. KPP Stargard

Funkcjonariusze policji zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który dopuścił się poważnej dewastacji na jednej ze stacji benzynowych pod Stargardem.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w ogólnodostępnej łazience stacji PKN Orlen we wsi Krąpiel pod Stargardem w sobotni wieczór.

- Dyżurny został powiadomiony o mężczyźnie, który na jednej ze stacji benzynowej demoluje łazienkę - informuje asp. Justyna Siwarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Natychmiast na miejsce udał się patrol policji drogówki. Gdy policjanci dotarli na miejsce, zatrzymali mężczyznę, który zdemolował pomieszczenie.”

Sprawca zniszczył elementy wyposażenia, powodując straty oszacowane na blisko 20 tysięcy złotych. Nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

Mężczyzna, pochodzący spoza powiatu stargardzkiego, został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Usłyszał już zarzut zniszczenia mienia, za który – zgodnie z obowiązującymi przepisami – grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie sprawcy zdecyduje sąd. Policja ponownie apeluje o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie. Niszczenie cudzej własności nie jest „aktem buntu” ani chwilową słabością, lecz przestępstwem niosącym poważne konsekwencje prawne. Szacunek do wspólnego i prywatnego mienia to obowiązek każdego z nas.

(w)

REKLAMA