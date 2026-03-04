Areszt dla 41-latka po brutalnym zabójstwie we wsi Krąpiel

W tym budynku zginęła 36-letnia kobieta. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Sąd Rejonowy w Stargardzie wydał decyzję o tymczasowym areszcie dla 41-letniego mężczyzny, który miał zabić swoją 36-letnią partnerkę.

Do tragedii doszło w nocy z 27 na 28 lutego we wsi Krąpiel, pow. stargardzki.

– Sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt wobec 41-latka – informuje prok. Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – W niedzielę było posiedzenie aresztowe, usłyszał on zarzut zabójstwa.

41‑letni mieszkaniec wsi, jest podejrzany o zamordowanie swojej 36‑letniej konkubiny. Kobieta miała na ciele liczne rany kłute i tłuczone. Śledczy od rana do wieczora prowadzili na miejscu tragedii czynności śledcze. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

W sobotę policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Zarzuty usłyszał 41-latek, drugi zeznawał w charakterze świadka.

– Został zwolniony po przesłuchaniu – dodaje prokurator Szozda.

Sprawcy grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności z dożywociem włącznie. Zgodnie z artykułem 148 par. 1 kodeksu karnego, za zabójstwo grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. ©℗

(w)

