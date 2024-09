Mężczyzna nadział się na płot

Do nietypowej interwencji służb doszło w nocy z 5 na 6 września. Fot. OSP Kobylanka

W Kobylance doszło minionej nocy do nietypowej interwencji służb. Mężczyzna, próbując przeskoczyć ogrodzenie, nadział się na jeden z metalowych prętów i niefortunnie na nim zawisł. Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek ok. godz. 4. Próba pokonania ogrodzenia zakończyła się fatalnie. Jeden z ostrych metalowych prętów przebił mężczyźnie udo.

Na miejsce wypadku wezwano strażaków, policję i ratowników medycznych. Akcja była skomplikowana i wymagała precyzji, ponieważ każde niewłaściwe działanie mogło pogorszyć stan poszkodowanego.

- Strażacy z użyciem specjalistycznego sprzętu hydraulicznego odcięli fragment ogrodzenia, co umożliwiło bezpieczne przetransportowanie poszkodowanego do karetki - informuje mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. - Mężczyzna z prętem w nodze został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Najpierw podejrzewano, że to złodziej, który chce wejść na cudzą posesję. Prawa okazała się zgoła inna. 36-latek chciał dostać się do swojego mieszkania.

- Mężczyzna w stanie nietrzeźwości pomylił adresy - mówi sierż. Adrianna Szczerba z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

(w)