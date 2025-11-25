Rusza przebudowa kompleksu handlowego

Kompleks handlowy przy ul. Szczecińskiej 81, gdzie przez lata działał hipermarket Tesco, wkrótce przejdzie gruntowną metamorfozę. Po latach stagnacji obiekt ma ponownie stać się miejscem tętniącym życiem i przyciągać klientów z całego Stargardu i okolic.
Za inwestycję odpowiada wrocławska spółka Salkon Saller Polbau, dobrze znana z realizacji podobnych projektów w różnych regionach kraju. Jak poinformowała starosta powiatu stargardzkiego, na wniosek inwestora wydano decyzję o pozwoleniu na przebudowę istniejącego obiektu handlowo-usługowego, a także budowę nowych budynków - handlowo-usługowego oraz gastronomicznego. Plan zakłada również kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie nowych dojść, dojazdów, instalacji oraz modernizację i rozbudowę parkingu. Dokumentacja związana z wydaną decyzją jest dostępna do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 (pokój 223). Interesanci mogą się z nią zapoznać do 30 listopada w godzinach 8–16. Przypomnijmy: wszystkie sklepy Tesco w Polsce zakończyły działalność w październiku 2021 roku. Stargardzki hipermarket funkcjonował przez 19 lat.©℗
(w)