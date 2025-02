Merida wytropiła hazard w Szczecinie. Konieczne były siłowe wejścia

Bo Tusk tak chciał. Dziś już mało kto pamięta kulisy wprowadzenie ustawy hazardowej. To była dyktatura w czystej postaci. Z dnia na dzień, dekretem Tuska, legalnie działające firmy musiały zejść do podziemia. Tak samo było z resztą ze smartshopami - jednego dnia legalne, kolejnego już nie. A właściciele tych biznesów do dziś nie odzyskali straconych majątków.

Racjonalista

2025-02-21 18:23:49

Chory kraj, legalizacja da zysk z podatków i zlikwiduje szarą strefę, co też jest zyskiem bo zniknie konieczność ścigania, co kosztuje. Czemu to jest nielegalne? Kto kocha hazard, chce grać i tracić kasę na złudzenia i tak to zrobi. Przy legalnych salonach będzie możliwość jakiejkolwiek profilaktyki, obowiązkowe plakaty, ostrzeżenia na ekranach itp. Same plusy, dlaczego Polsce 2025 jest to nierealne.