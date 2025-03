Mentzen odwiedził Stargard. Na rynku były tłumy [GALERIA, FILM]

Fot. Wioletta Mordasiewicz

W ramach prezydenckiej kampanii Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji do tytułu głowy państwa, odwiedził w sobotę Stargard.

Sławomira Mentzena na Rynku Staromiejskim w Stargardzie oczekiwały tłumy stargardzian, głównie ludzie młodzi. Towarzyszyła mu jego drużyna, z którą od pół roku jeździ po kraju. W tym m.in. posłowie Bartłomiej Pejo, wiceprezes Nowej Nadziei i Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.

- Pozostali kandydaci na urząd prezydenta nawet się nie odważyli zrobić choć jedno spotkanie zimą w otwartej przestrzeni, bo bali się słabej frekwencji - mówił Konrad Berkowicz. - Oczywiście nie usłyszycie w głównych wiadomościach mediów głównego nurtu o fenomenie frekwencji w Stargardzie. Za to usłyszycie o innych kandydatach, że jeden zjadł kiełbasę, a drugi klocka białego postawił w Warszawie, różne takie rzeczy usłyszycie. Oni walczą o to, kto będzie zarządzał tym systemem. Nasz kandydat zaś walczy o to, by ten system zmienić.

- Doszło do tego, że już nie można krytykować Zielonego Ładu, lewicowych elit europejskich ani paktu imigracyjnego - mówił poseł Bartłomiej Pejo. - Przyjechałem z Lubelszczyzny, mamy tam kopalnię węgla kamiennego, prawie 8 tys. osób zatrudnionych. A ci idioci, bo tak trzeba ich nazwać, planują zamknąć, bo może za ileś tam lat uda nam się zmienić temperaturę, obniżyć o jeden stopień.

Sła-wo - mir! Sła-wo - mir! - skandowali stargardzianie, wyczekując na wejście na rynek Mentzena, a także podczas spotkania. On także nie przebierał w słowach.

- Od września zjeździliśmy prawie 160 miejscowości - mówił. - Polska jest naprawdę piękna. I cieszę się, że jestem Polakiem. Jesteśmy jako naród bardzo pracowici. Tylko posłowie to nieroby, a Trzaskowski największy. On by tylko leżał i pachniał. Nie wyszła nam dobrze klasa polityczna. Za co by się oni nie wzięli, to to nie działa! Mamy kolejki do lekarzy, zamykane są oddziały szpitalne. Idzie coraz gorsze, a oni nie mają na to pomysłu!

(w)

Film: Wioletta Mordasiewicz