Maturzyści zakończyli naukę. Od 4 maja rozpoczynają egzaminy [GALERIA]

Tegoroczni abiturienci z klasy 4a V LO w Szczecinie. Fot. Ryszard PAKIESER

„Gaudeamus igitur" – studencka pieśń hymniczna, śpiewana m.in. w czasie uroczystości akademickich, hymn Polski oraz „Miejcie nadzieję! Nie tę lichą marną..." rozbrzmiały w piątek w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ta ostatnia pieśń, będąca jedną z poezji Adama Asnyka była odśpiewana nie przez przypadek. To hymn V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którego Adam Asnyk jest patronem. Miejsce uroczystości - gmach PUM, też nie zostało wybrane przypadkowo. Obie placówki od lat ściśle ze sobą współpracują.

Świadectwa ukończenia szkoły odebrało ponad 100 abiturientów V LO. Były kwiaty, wspomnienia, żarty i prezenty.

- Navigare necesse est, vivere non est necesse... Żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest konieczne - zwrócił się do młodych ludzi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Wy właśnie takie żeglowanie rozpoczynacie, to będzie żeglowanie przez całą dorosłość. I pamiętajcie, że to od was zależy, na jaki pokład wsiądziecie, jakie żagle rozwiniecie i przede wszystkim - kim na tym pokładzie będziecie. Życzę wam, żebyście zawsze byli kapitanem na okręcie swojego życia i wybierali właściwy kierunek.

- Jestem absolwentem tej szkoły. Jestem żoną absolwenta tej szkoły i matką absolwenta tej szkoły - z uśmiechem powiedziała Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina. - Z tej szkoły wywodzi się większość prezydium Rady Miasta, prezydent, wiceprezydent, prezesi i dyrektorzy wielkich firm i wielu innych, wspaniałych, znanych ludzi. Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na wspaniałych nauczycieli, którzy zostawiając nam margines swobody, umiejętnie nami pokierowali. Patrząc na was, na waszych wychowawców i nauczycieli widzę, że w tej kwestii w V LO nic się nie zmieniło. Możecie być spokojni o swoją przyszłość, jeśli nią odpowiednio pokierujecie.

Od Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty Katarzyny Koszewskiej uczniowie otrzymali prezent - do rąk Kingi Jankowskiej, dyrektorki placówki, trafił kosz czarnych długopisów, by uczniowie nie stresowali się podczas egzaminów dojrzałości, jeśli zapomną swoje zabrać z domu.

Uroczyste zakończenie roku w piątek objęło wszystkie klasy maturalne w kraju. Po dłuższej przerwie to rocznik, który jako pierwszy kończył 4-letnie liceum. W Szczecinie edukację w szkole średniej zakończyło blisko 3800 uczniów. Już w czwartek, 4 maja, 3023 osób uczęszczających do szkół publicznych oraz 733 ze szkół niepublicznych rozpocznie maturalny maraton. O godz. 9 ruszy sprawdzian z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzień później na uczniów czekać będzie egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego. W tym roku wszyscy abiturienci zobowiązani są także do przystąpienia do matury z matematyki oraz z minimum jednego przedmiotu rozszerzonego.

Oprócz egzaminów pisemnych, maturzyści będą musieli również wykazać się wiedzą podczas części ustnej, która rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja. W tym przypadku wszystkie osoby zdające maturę będą egzaminowane z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Wyniki zostaną ogłoszone 7 lipca. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI