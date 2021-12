Masz dziecko na zdalnym, możesz zostać w domu

Od poniedziałku 20 grudnia dzieci przechodzą z nauki stacjonarnej na zdalną. W związku z tym rodzicom uczniów do lat ośmiu, lub starszych z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Uprawnieni rodzice i opiekunowie mogą z niego korzystać od 20 grudnia przez 21 dni, czyli do 9 stycznia 2022 roku.

- Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS w Szczecinie.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.

- Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy - mówi K. Jagielski. - Natomiast rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto dodać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wówczas, gdy nie ma drugiego rodzica czy współmałżonka, który może w tym czasie zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

