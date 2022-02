Marszałek Geblewicz zachęca do wspierania Ukrainy

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zachęca mieszkańców Pomorza Zachodniego do udziału w wiecu Solidarności z Ukrainą. Opowiada też o tym, jak nasze województwo może pomóc państwu zaatakowanemu przez Władimira Putina.

- Mam takie głębokie poczucie, że te sceny, które obejrzeliśmy rano, sceny z nocnego najazdu na Ukrainę, wstrząsnęły wszystkim mieszkańcami Pomorza Zachodniego, pomimo że jesteśmy regionem najdalej położonym od Ukrainy - mówi marszałek. - Wciąż czujemy głębokie więzi ze społecznością ukraińską. Pamiętamy, że duża osób z tamtych ziem przyjechała tutaj po wojnie.

Geblewicz podkreśla, że wielu Ukraińców emigrowało do Polski w ostatnich latach. Dlatego jest coraz więcej osobistych relacji między nami a naszymi wschodnimi sąsiadami. Marszałek wybiera się na wiec solidarności z Ukrainą.

- Mam nadzieję, że spotkamy się tam wszyscy, aby wspólnie zademonstrować naszą solidarność i nasze poparcie - stwierdza Geblewicz. - Teraz dogrywamy szczegóły techniczne wysłania pomocy z opatrunkami, pomocy medycznej. Chcemy dołączyć do niej nasz dar w postaci karetki pogotowia ratunkowego. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych godzin ostateczne decyzje co do terminu przekazania pierwszej pomocy zostaną dograne z konsulem honorowym Republiki Ukrainy w Szczecinie.

Na najbliższym posiedzeniu sejmiku zachodniopomorskiego ma być omówiona kwestia pomocy naszego województwa dla jednego z ukraińskich szpitali

©℗

(as)